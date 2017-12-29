На юго-западе Москвы пылает металлический ангар с автозапчастями

Пожарные локализовали крупный пожар на Большой Черемушкинской улице Москвы, где загорелся ангар с автозапчастями и пластиковыми изделиями.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Локализовано горение ангара на Большой Черемушкинской улице. Продолжается тушение возгорания».
В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 600 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. По предварительной информации, в ангаре, где произошел пожар, хранились автозапчасти, включая пластиковые автомобильные бамперы.
Сообщается также о частичном обрушении ангара.
Работы по ликвидации пожара продолжаются. На месте работают десятки специалистов МЧС.
В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 600 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. По предварительной информации, в ангаре, где произошел пожар, хранились автозапчасти, включая пластиковые автомобильные бамперы.
Сообщается также о частичном обрушении ангара.
Работы по ликвидации пожара продолжаются. На месте работают десятки специалистов МЧС.
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