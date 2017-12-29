Братья-близнецы из Татарстана и Башкирии успевают дважды встретить Новый год

Как граница часовых поясов между Татарстаном и Башкирией удвоила праздник для живущих по разные стороны от этой границы родственников?
В этом году новогоднее обращение президента жители всех без исключения часовых поясов увидят точно по своему местному времени, за пять минут до полуночи. А некоторые семьи в России бой курантов в новогоднюю ночь могут слушать дважды, потому что живут по разные стороны границы часового пояса. Как для того, чтобы попасть в гости к брату, жителю Башкирии приходится путешествовать во времени? Что происходит, когда пересекаешь границу двух времен, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Кажется, так начинаются сказки. В некотором государстве жили-были два брата-близнеца с необычными для этого государства именами: Риф и Рим. И когда они ездили друг другу в гости, то буквально путешествовали во времени.
Риф живет в городе Октябрьский в Башкирии. А Рим — в Бавлах, в Татарстане. Между ними всего-то километров 20, но из-за разницы поясов, в Бавлах всегда на два часа меньше.
Граница между двумя регионами и, соответственно, между двумя часовыми поясами, проходит середине моста через реку Ик. То есть, с одной стороны ещё Башкирия, а с другой уже Татарстан, и надо переводить часы. Кстати, местные жители этот мост называют «самым длинным в мире». Но не потому, что он очень длинный, а потому, что от начала до конца, хоть на машине, хоть пешком, но проходит 2 часа времени.
Братья разъехались по разным городам после свадеб, до этого всегда были вместе, даже в армии.
Риф Гиниятуллин: «Если договариваемся о встрече, обязательно надо уточнять, по какому времени, московскому или башкирскому».
То, что для остальной России кажется диковинкой, здесь — праздничная забава под названием «встретить новый год 2 раза». Удивительно, что местные предприниматели еще не сделали из этого бизнес, как придумали герои фильма «Ёлки». Авторы картины немного приврали: от Уфы до Бавлов почти 200 километров, и надо очень постараться, чтобы зимой проехать это расстояние за два часа. А вот от Октябрьского — всего 20 минут езды.
Не все в сказочно-киношных Бавлах рады такому географическому положению. Меньше всего завидуют тем, кому на работу в соседнюю Башкирию. Им же не к восьми утра, а, получается, к шести утра. А значит, встать надо еще раньше. Но зато и с работы они приходят раньше, чем их коллеги из Татарстана.
Рим Гиниятуллин: «В советское время еще мужики ездили за водкой туда. В советское время магазинов же круглосуточных не было. А тогда была такая же часовая разница. Когда магазин закрывался в Башкирии, и ехали в Татарию рабочие после работы и покупали там спиртное».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Кажется, так начинаются сказки. В некотором государстве жили-были два брата-близнеца с необычными для этого государства именами: Риф и Рим. И когда они ездили друг другу в гости, то буквально путешествовали во времени.
Риф живет в городе Октябрьский в Башкирии. А Рим — в Бавлах, в Татарстане. Между ними всего-то километров 20, но из-за разницы поясов, в Бавлах всегда на два часа меньше.
Граница между двумя регионами и, соответственно, между двумя часовыми поясами, проходит середине моста через реку Ик. То есть, с одной стороны ещё Башкирия, а с другой уже Татарстан, и надо переводить часы. Кстати, местные жители этот мост называют «самым длинным в мире». Но не потому, что он очень длинный, а потому, что от начала до конца, хоть на машине, хоть пешком, но проходит 2 часа времени.
Братья разъехались по разным городам после свадеб, до этого всегда были вместе, даже в армии.
Риф Гиниятуллин: «Если договариваемся о встрече, обязательно надо уточнять, по какому времени, московскому или башкирскому».
То, что для остальной России кажется диковинкой, здесь — праздничная забава под названием «встретить новый год 2 раза». Удивительно, что местные предприниматели еще не сделали из этого бизнес, как придумали герои фильма «Ёлки». Авторы картины немного приврали: от Уфы до Бавлов почти 200 километров, и надо очень постараться, чтобы зимой проехать это расстояние за два часа. А вот от Октябрьского — всего 20 минут езды.
Не все в сказочно-киношных Бавлах рады такому географическому положению. Меньше всего завидуют тем, кому на работу в соседнюю Башкирию. Им же не к восьми утра, а, получается, к шести утра. А значит, встать надо еще раньше. Но зато и с работы они приходят раньше, чем их коллеги из Татарстана.
Рим Гиниятуллин: «В советское время еще мужики ездили за водкой туда. В советское время магазинов же круглосуточных не было. А тогда была такая же часовая разница. Когда магазин закрывался в Башкирии, и ехали в Татарию рабочие после работы и покупали там спиртное».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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