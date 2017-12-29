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    Таблоиды мира гадают, скольких президентов США пригласит на свадьбу принц Гарри. интервью, Великобритания, браки и разводы, принц Гарри, монархи и августейшие особы, BBC, США, Обама Барак. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТаблоиды мира гадают, скольких президентов США пригласит на свадьбу принц Гарри

    Таблоиды мира гадают, скольких президентов США пригласит на свадьбу принц Гарри

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    • Фото: Reuters © 2017, Andy Stenning
    Таблоиды мира гадают, скольких президентов США пригласит на свадьбу принц Гарри

    Таблоиды мира гадают, скольких президентов США пригласит на свадьбу принц Гарри

    Таблоиды мира гадают, скольких президентов США пригласит на свадьбу принц Гарри
    • Фото: Reuters © 2017, Andy Stenning

      • Как президент Трамп обиделся на принца Гарри за то, что тот пригласил на свою свадьбу Барака Обаму? Не осложнит ли это отношения Вашингтона и Лондона?

      Для британцев уходящий год точно запомнится объявлением о свадьбе принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. СМИ поднимали много шума о том, что в королевской семье этот союз мало кому нравится. А теперь еще выясняется, что свадебная церемония может повлиять и на отношения Британии с Соединёнными Штатами. Появились слухи о том, что на бракосочетание пара пригласила бывшего лидера США Барака Обаму.

      Журналисты и политики запаниковали, предположив, что «Трамп будет в бешенстве» и что «отношения Вашингтона и Лондона окажутся на грани разрыва». Нарушает ли приглашение Обамы на свадьбу какой-либо протокол, выяснял корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

      Какого либо нарушения протокола в подобном приглашении нет. Но все сразу забеспокоились: как же так? Ведь если принц Гарри пригласит Обаму и не пригласит Трампа, значит, в этом есть какой-то политический подтекст. Мол, Трамп обидится и это может испортить отношения между Лондоном и Вашингтоном. Но на самом деле официально принц Обаму пока еще не пригласил, и все это только слухи.

      В интервью BBC Radio 4 сам Гарри сказал, что список гостей еще не готов.

      Принц Гарри: «Мы еще даже не начали составлять список гостей, так что кто знает, будет он приглашен или нет. Я бы не хотел испортить сюрприз».

      Кроме того, если принц действительно не пригласит Трампа, то у него есть железный аргумент. Ведь в 2011, когда женились принц Уильям и Кейт Миддлтон, действующий президент США, а им был тогда Обама, тоже не был приглашен на свадьбу. И Букингемский дворец вполне может этим воспользоваться: все-таки свадьба — это не государственный визит.

      Что же до приглашения на свадьбу Дональда Трампа, то лимита на приглашение какого-то числа американских президентов, конечно, нет. Но, скорее всего, ни Гарри, ни его невеста Меган Маркл не жаждут видеть Трампа на своей свадьбе.

      Американская актриса и раньше не скрывала своей неприязни к Трампу-политику, а Гарри, будучи другом Обамы, тоже вряд ли в восторге от нынешнего американского президента. Сами Обама и Трамп не испытывают теплых чувств друг к другу. Да и Букингемскому дворцу устраивать из свадьбы политический спектакль, наверное, не хочется.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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