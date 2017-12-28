МЧС предупреждает москвичей о гололеде и тумане

В Московском регионе ожидается сильный туман, на дорогах гололедица.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман».
В МЧС напомнили, что из-за ухудшения погоды на дорогах водителям следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями. Туман и гололед могут вызвать затруднение движения транспорта, увеличить число аварийных ситуаций и пробок на дорогах, цитирует «Интерфакс».
В МЧС напомнили, что из-за ухудшения погоды на дорогах водителям следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями. Туман и гололед могут вызвать затруднение движения транспорта, увеличить число аварийных ситуаций и пробок на дорогах, цитирует «Интерфакс».
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