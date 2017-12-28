СМИ: в Турции арестован организатор выставки, на которой был убит российский посол

Турецкий суд арестовал организатора фотовыставки, на которой год назад произошло убийство посла РФ Андрея Карлова.
Как передает газета Yeni Safak, суд Анкары арестовал организатора фотовыставки, на которой год назад был убит посол РФ в Анкаре Андрей Карлов.
По обвинению в причастности к убийству дипломата арестован Мустафа Тимур Озкан. Накануне прокуратура Анкары выдвинула против него обвинения. Озкан был задержан и доставлен на дорос.
Также представители прокуратуры сообщили, что следователям в рамках совместного с Россией расследования убийства дипломата удалось получить всю информацию с телефона уничтоженного на месте преступления Мевлюта Алтынташа.
Ранее по подозрениям в причастности к убийству российского дипломата были арестованы пять человек, включая троих бывших полицейских и главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша.
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Дипломата на глазах у многочисленных гостей фотовыставки расстрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который, по данным полиции, состоял в FETO. Убийцу ликвидировали на месте сотрудники безопасности.
По обвинению в причастности к убийству дипломата арестован Мустафа Тимур Озкан. Накануне прокуратура Анкары выдвинула против него обвинения. Озкан был задержан и доставлен на дорос.
Также представители прокуратуры сообщили, что следователям в рамках совместного с Россией расследования убийства дипломата удалось получить всю информацию с телефона уничтоженного на месте преступления Мевлюта Алтынташа.
Ранее по подозрениям в причастности к убийству российского дипломата были арестованы пять человек, включая троих бывших полицейских и главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша.
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Дипломата на глазах у многочисленных гостей фотовыставки расстрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который, по данным полиции, состоял в FETO. Убийцу ликвидировали на месте сотрудники безопасности.
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