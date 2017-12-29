Журналисты НТВ вспомнили самые яркие события года

Какое событие россияне назвали главным в уходящем году? Победа над ИГИЛ в Сирии? Отставки губернаторов или аресты взяточников?
Как выяснили социологи, победу над ИГИЛ в Сирии подавляющее большинство россиян считают главным итогом уходящего года. Но, конечно, событий, так или иначе повлиявших на картину мира, было много. И в политике, и в экономике, и в культуре. Например, серия отставок губернаторов. Смена власти за год произошла в 20 российских регионах.
Нельзя не вспомнить, конечно, и первый в истории современной России арест федерального министра за взятку. Дело главы Минэкономразвития Улюкаева, который в итоге осужден на 8 лет лишения свободы, привело к тому, что многие чиновники боятся принимать «подарки в корзинках».
Навсегда войдет в историю допинговый скандал, из-за которого на Олимпиаде в Пхёнчхане наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без национальной символики. Запомнится уходящий год, к сожалению, и резким обострением ситуации вокруг КНДР: безрассудной игрой мускулами Дональда Трампа и Ким Чен Ына, из-за которой весь мир оказался под угрозой.
Положительный внешнеполитический итог: 2017 стал годом, когда Россия и Турция восстановили турпоток и даже пресловутые турецкие помидоры вновь вернулись на российский рынок. Также можно с уверенностью сказать, что в будущем году ездить отдыхать в Крым россияне точно будут по Крымскому мосту, который получил свое официальное имя, и где уже идет укладка дорожного полотна.
Целый ряд событий в этом году произошёл при участии программы «Итоги дня». http://www.ntv.ru/peredacha/Itogi_dnya/last24233548/Самые яркие истории вспомнила корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
История шестилетнего Алеши Шимко, которого во дворе дома насмерть сбила машина, подняла бурю народного негодования. Судмедэксперт Михаил Клейменов заключил, что малыш в момент аварии был сильно пьян. И только благодаря тому, что общество не осталось в стороне, дело не удалось замять. Повторные исследования показали, что алкоголя в крови Алеши не было. Против эксперта возбудили дело, а виновнице аварии дали три года колонии.
Никого не оставили равнодушными и злоключения курганского фермера Евгения Васильева. Он купил GPS-маячок для своей коровы и оказался под следствием за незаконный оборот спецсредств. В декабре история дошла и до президента страны. В результате, этим делом занялась прокуратура и отправила его на пересмотр.
После публичной огласки госструктуры сменили гнев на милость и в отношении егеря Ихтиандра Шарипова. Ранее Россельхознадзор оштрафовал его за то, что он за свои деньги отремонтировал дорогу. Но под давлением народного осуждения чиновники пошли на мировую.
Жительница Дагестана Нергиз Гасанова стала героиней боевика со счастливым концом. Ее сын уехал в ИГИЛ и забрал с собой маленьких дочек. Что-то пошло не так, и семья вынуждена была задержаться в Стамбуле. Но дети сильно заболели. Тогда отец обратился за помощью к своей матери, а та — к телевидению. В итоге дипломаты быстро сделали документы, а телекомпания НТВ помогла женщине вылететь в Турцию и вернуть внучек в Россию.
В этом году «Итоги дня» открыли зрителям удивительный мир «Зазеркалья». Так называется единственное в стране радио, которое вещает из больницы для душевнобольных. О пациентах «психушек» принято рассказывать, как об агрессивных и опасных. Но Алексей Поляков показал другую сторону этой жизни, за что получил гран-при международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах «Интеграция».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Нельзя не вспомнить, конечно, и первый в истории современной России арест федерального министра за взятку. Дело главы Минэкономразвития Улюкаева, который в итоге осужден на 8 лет лишения свободы, привело к тому, что многие чиновники боятся принимать «подарки в корзинках».
Навсегда войдет в историю допинговый скандал, из-за которого на Олимпиаде в Пхёнчхане наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без национальной символики. Запомнится уходящий год, к сожалению, и резким обострением ситуации вокруг КНДР: безрассудной игрой мускулами Дональда Трампа и Ким Чен Ына, из-за которой весь мир оказался под угрозой.
Положительный внешнеполитический итог: 2017 стал годом, когда Россия и Турция восстановили турпоток и даже пресловутые турецкие помидоры вновь вернулись на российский рынок. Также можно с уверенностью сказать, что в будущем году ездить отдыхать в Крым россияне точно будут по Крымскому мосту, который получил свое официальное имя, и где уже идет укладка дорожного полотна.
Целый ряд событий в этом году произошёл при участии программы «Итоги дня». http://www.ntv.ru/peredacha/Itogi_dnya/last24233548/Самые яркие истории вспомнила корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
История шестилетнего Алеши Шимко, которого во дворе дома насмерть сбила машина, подняла бурю народного негодования. Судмедэксперт Михаил Клейменов заключил, что малыш в момент аварии был сильно пьян. И только благодаря тому, что общество не осталось в стороне, дело не удалось замять. Повторные исследования показали, что алкоголя в крови Алеши не было. Против эксперта возбудили дело, а виновнице аварии дали три года колонии.
Никого не оставили равнодушными и злоключения курганского фермера Евгения Васильева. Он купил GPS-маячок для своей коровы и оказался под следствием за незаконный оборот спецсредств. В декабре история дошла и до президента страны. В результате, этим делом занялась прокуратура и отправила его на пересмотр.
После публичной огласки госструктуры сменили гнев на милость и в отношении егеря Ихтиандра Шарипова. Ранее Россельхознадзор оштрафовал его за то, что он за свои деньги отремонтировал дорогу. Но под давлением народного осуждения чиновники пошли на мировую.
Жительница Дагестана Нергиз Гасанова стала героиней боевика со счастливым концом. Ее сын уехал в ИГИЛ и забрал с собой маленьких дочек. Что-то пошло не так, и семья вынуждена была задержаться в Стамбуле. Но дети сильно заболели. Тогда отец обратился за помощью к своей матери, а та — к телевидению. В итоге дипломаты быстро сделали документы, а телекомпания НТВ помогла женщине вылететь в Турцию и вернуть внучек в Россию.
В этом году «Итоги дня» открыли зрителям удивительный мир «Зазеркалья». Так называется единственное в стране радио, которое вещает из больницы для душевнобольных. О пациентах «психушек» принято рассказывать, как об агрессивных и опасных. Но Алексей Поляков показал другую сторону этой жизни, за что получил гран-при международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах «Интеграция».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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