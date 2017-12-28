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    В России с 1 января изменятся номера федеральных трасс

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Епанчинцев
    В России с 1 января изменятся номера федеральных трасс

    В России с 1 января изменятся номера федеральных трасс

    В России с 1 января изменятся номера федеральных трасс
  • Фото: РИА Новости, Евгений Епанчинцев

    • К началу 2018 года в России завершится переход на новые учетные номера автомобильных трасс.

    С 1 января 2018 года в России изменятся учетные номера нескольких десятков автомобильных дорог. Об этом сообщает в четверг Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

    Из сообщения Росавтодора: «Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. №928 „О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения“ 1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог».

    Так, буква «М» будет использоваться в названиях трасс, соединяющих Москву со столицами других стран или административными центрами. Поэтому еще не открытая скоростная трасса Москва — Санкт-Петербург получит номер М-11. Ранее этот номер принадлежал трассе «Нарва», ведущей от Петербурга к границе с Эстонией.

    Буква «Р» будет использоваться для дорог регионального или федерального значения, соединяющих административные центры РФ. Трассы, которые ведут к крупнейшим транспортным узлам, портам, вокзалам, аэропортам или границам других государств, будут иметь номер с буквой «А».

    Полный список трасс с новыми номерами уже опубликован на сайте ведомства.

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