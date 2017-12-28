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    Российские биатлонисты выиграли масс-старт Рождественской гонки

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    • Фото: Александр Вильф, РИА Новости / Бобылев Сергей, ТАСС
    Российские биатлонисты выиграли <nobr>масс-старт</nobr> Рождественской гонки

    Российские биатлонисты выиграли масс-старт Рождественской гонки

    Российские биатлонисты выиграли <nobr>масс-старт</nobr> Рождественской гонки
  • Фото: Александр Вильф, РИА Новости / Бобылев Сергей, ТАСС

    • Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков стали лучшими в масс-старте традиционной Рождественской гонки, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.

    Российские спортсмены преодолели дистанцию за 33 минуты и 29,8 секунды, допустив три промаха.

    Второе место заняли Ева Пушкарчикова и Ондржей Моравец из Чехии. Замкнули же тройку французы Анаис Бескон и Эмилен Жаклин.

    Рождественская гонка — престижное коммерческое соревнование по биатлону. Турнир ежегодно проходит в немецком Гельзенкирхене.

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