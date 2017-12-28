Российские биатлонисты выиграли масс-старт Рождественской гонки

Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков стали лучшими в масс-старте традиционной Рождественской гонки, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.

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Российские спортсмены преодолели дистанцию за 33 минуты и 29,8 секунды, допустив три промаха.



Второе место заняли Ева Пушкарчикова и Ондржей Моравец из Чехии. Замкнули же тройку французы Анаис Бескон и Эмилен Жаклин.



Рождественская гонка — престижное коммерческое соревнование по биатлону. Турнир ежегодно проходит в немецком Гельзенкирхене.