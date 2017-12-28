Источник: специалисты пытаются «оживить» спутник «Ангосат-1»

Источник в космической отрасли сообщил, что связь со спутником
«Ангосат-1» удалось восстановить, но пока о стабильной работе аппарата говорить рано.
Специалисты РКК «Энергия» смогли получить новые телеметрические данные, но теперь необходимо проверить стабильность работы спутника. В частности, необходимо дождаться однозначных выводов о причинах потери связи с космическим аппаратом.
Источник: «По предварительным данным, связь с „Ангосатом“ была установлена, получены новые телеметрические данные. Но говорить о том, как может повести себя космический аппарат дальше, удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно».
По словам источника, специалисты рассчитывают «оживить» спутник, передает РИА Новости.
Напомним, «Ангосат-1», первый спутник Анголы, был запущен с космодрома Байконур 26 декабря. Пуск ракеты-носителя «Зенит-2» и отделение разгонного блока «Фрегат» прошло в штатном режиме, но на этапе раскрытия солнечных батарей со спутника перестала поступать телеметрия.
Космический аппарат «Ангосат-1» был создан РКК «Энергия» по заказу Анголы. Он был застрахован в российских страховых компаниях на 121 миллионов долларов.
Источник: «По предварительным данным, связь с „Ангосатом“ была установлена, получены новые телеметрические данные. Но говорить о том, как может повести себя космический аппарат дальше, удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно».
По словам источника, специалисты рассчитывают «оживить» спутник, передает РИА Новости.
Напомним, «Ангосат-1», первый спутник Анголы, был запущен с космодрома Байконур 26 декабря. Пуск ракеты-носителя «Зенит-2» и отделение разгонного блока «Фрегат» прошло в штатном режиме, но на этапе раскрытия солнечных батарей со спутника перестала поступать телеметрия.
Космический аппарат «Ангосат-1» был создан РКК «Энергия» по заказу Анголы. Он был застрахован в российских страховых компаниях на 121 миллионов долларов.
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