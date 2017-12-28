Знаменитые чемпионы поставили «Щелкунчика» на лед

Илья Авербух и команда прославленных российских фигуристов представляет ледовую версию самой знаменитой рождественской сказки.

Олимпийские чемпионы привезли в Петербург спектакль «Щелкунчик». Главные роли исполняют Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин.



Фигурист, давно и с удовольствием играющий роли злодеев, органично перевоплотился в Мышиного короля. Кроме того, в постановке заняты акробаты, воздушные гимнасты и вокалисты.



По словам организаторов, это ледовое шоу стало одним из самых зрелищных и дорогостоящих проектов Ильи Авербуха. Для сценографии были использованы десятки тонн оборудования. Сцена длиной 60 метров представляет собой огромную ожившую голову Дроссельмейера.