Интердевочка <sup><small>16+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Интердевочка 16+ 16+
    •  
    Знаменитые чемпионы поставили «Щелкунчика» на лед. Санкт-Петербург, фигурное катание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗнаменитые чемпионы поставили «Щелкунчика» на лед

    Знаменитые чемпионы поставили «Щелкунчика» на лед

    комментировать
    Знаменитые чемпионы поставили «Щелкунчика» на лед

    Знаменитые чемпионы поставили «Щелкунчика» на лед

    Знаменитые чемпионы поставили «Щелкунчика» на лед

      Илья Авербух и команда прославленных российских фигуристов представляет ледовую версию самой знаменитой рождественской сказки.

      Олимпийские чемпионы привезли в Петербург спектакль «Щелкунчик». Главные роли исполняют Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин.

      Фигурист, давно и с удовольствием играющий роли злодеев, органично перевоплотился в Мышиного короля. Кроме того, в постановке заняты акробаты, воздушные гимнасты и вокалисты.

      По словам организаторов, это ледовое шоу стало одним из самых зрелищных и дорогостоящих проектов Ильи Авербуха. Для сценографии были использованы десятки тонн оборудования. Сцена длиной 60 метров представляет собой огромную ожившую голову Дроссельмейера.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru