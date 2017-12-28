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    Артисты Большого подарят «Лебединое озеро» петербургским сиротам. Большой театр, Новый год, Санкт-Петербург, балет, благотворительность, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАртисты Большого подарят «Лебединое озеро» петербургским сиротам

    Артисты Большого подарят «Лебединое озеро» петербургским сиротам

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    Артисты Большого подарят «Лебединое озеро» петербургским сиротам

    Артисты Большого подарят «Лебединое озеро» петербургским сиротам

    Артисты Большого подарят «Лебединое озеро» петербургским сиротам

      В Александринском театре покажут благотворительный спектакль. Эта редкая версия балета Чайковского с декорациями Вячеслава Окунева.

      В канун Нового года Александринский театр и продюсерский центр Владимира Смолкина дадут благотворительный спектакль. Весь зал 30 декабря отдадут детям погибших участников боевых действий и детям ветеранов спецназа. Юные зрители и их сопровождающие увидят необычное «Лебединое озеро». Главным сюрпризом вечера станет появление на сцене солистов Большого театра.

      Москвичи выйдут в версии «Лебединого», которая сделана в стиле легендарной редакции Кировского театра. Ее автор — хореограф Константин Сергеев. Декорации созданы в мастерских Александринки художником Вячеславом Окуневым. Они расширяют сцену и делают ее более величественной. Отметим, что декорации повторяют замысел балерины Натальи Дудинской из гастрольного тура по Японии.

      Как заверяют создатели необычного проекта, в этой версии «Лебединого» будет взято всё лучшее из хореографических находок двух столиц. Например, партия Шута из знаменитого спектакля Большого театра в редакции Асафа Мессерера.

      Спектакли, которые дадут в новогодние дни, станут сенсацией для балетоманов. Ведь звезды Большого театра не выходили на петербургскую сцену в «Лебедином озере» более 10 лет.

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