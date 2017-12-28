Экс-владелец фабрики «Меньшевик» арестован на два месяца

Бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего перестрелку, взяли под стражу.
Решение об аресте предпринимателя принял Пресненский суд Москвы. В СИЗО Аверьянов будет оставаться до 27 февраля.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на том, что Аверьянов может скрыться или как-то повлиять на свидетелей. Адвокат же утверждал, что экс-владелец фабрики сбежал, так как «просто испугался». Сам Аверьянов говорил, что никого не хотел убивать.
Илья Аверьянов: «Я не собирался совершать никаких противоправных деяний, тем более убийства, либо причинять тяжкий вред здоровью кого-либо. В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки. Я сожалею о том, что произошло, никого убивать я не хотел».
Он попросил суд отправить его под домашний арест, объясняя это тем, что ему необходимо подготовиться «к дальнейшей борьбе за свою собственность», передает «Интерфакс».
Напомним, перестрелка на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Огонь из ружья открыл бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. В результате был смертельно ранен охранник Алексей Осипов, который в тот день впервые вышел на работу на «Меньшевике». Задержать Аверьянова удалось утром 28 декабря на складе бывшей типографии на улице Правды.
Позднее предприниматель заявил, что конфликт произошел после того, как у него отобрали и намеренно разорили кондитерскую фабрику, и подчеркнул, что стрелял в целях самообороны. А юристы Аверьянова рассказали НТВ, что пришедшие к экс-директору фабрики люди открыли огонь первыми. На месте ЧП следователи нашли 6 гильз от охотничьего карабина Аверьянова и 15 гильз от пистолета.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на том, что Аверьянов может скрыться или как-то повлиять на свидетелей. Адвокат же утверждал, что экс-владелец фабрики сбежал, так как «просто испугался». Сам Аверьянов говорил, что никого не хотел убивать.
Илья Аверьянов: «Я не собирался совершать никаких противоправных деяний, тем более убийства, либо причинять тяжкий вред здоровью кого-либо. В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки. Я сожалею о том, что произошло, никого убивать я не хотел».
Он попросил суд отправить его под домашний арест, объясняя это тем, что ему необходимо подготовиться «к дальнейшей борьбе за свою собственность», передает «Интерфакс».
Напомним, перестрелка на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Огонь из ружья открыл бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. В результате был смертельно ранен охранник Алексей Осипов, который в тот день впервые вышел на работу на «Меньшевике». Задержать Аверьянова удалось утром 28 декабря на складе бывшей типографии на улице Правды.
Позднее предприниматель заявил, что конфликт произошел после того, как у него отобрали и намеренно разорили кондитерскую фабрику, и подчеркнул, что стрелял в целях самообороны. А юристы Аверьянова рассказали НТВ, что пришедшие к экс-директору фабрики люди открыли огонь первыми. На месте ЧП следователи нашли 6 гильз от охотничьего карабина Аверьянова и 15 гильз от пистолета.
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