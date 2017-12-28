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    Экс-владелец фабрики «Меньшевик» арестован на два месяца

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    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    <nobr>Экс-владелец</nobr> фабрики «Меньшевик» арестован на два месяца

    Экс-владелец фабрики «Меньшевик» арестован на два месяца

    <nobr>Экс-владелец</nobr> фабрики «Меньшевик» арестован на два месяца
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего перестрелку, взяли под стражу.

    Решение об аресте предпринимателя принял Пресненский суд Москвы. В СИЗО Аверьянов будет оставаться до 27 февраля.

    Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на том, что Аверьянов может скрыться или как-то повлиять на свидетелей. Адвокат же утверждал, что экс-владелец фабрики сбежал, так как «просто испугался». Сам Аверьянов говорил, что никого не хотел убивать.

    Илья Аверьянов: «Я не собирался совершать никаких противоправных деяний, тем более убийства, либо причинять тяжкий вред здоровью кого-либо. В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки. Я сожалею о том, что произошло, никого убивать я не хотел».

    Он попросил суд отправить его под домашний арест, объясняя это тем, что ему необходимо подготовиться «к дальнейшей борьбе за свою собственность», передает «Интерфакс».

    смотретьСтрелок с «Меньшевика» заявил, что планировал сам сдаться полиции
    Стрелок с «Меньшевика» заявил, что планировал сам сдаться полиции
    Напомним, перестрелка на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Огонь из ружья открыл бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. В результате был смертельно ранен охранник Алексей Осипов, который в тот день впервые вышел на работу на «Меньшевике». Задержать Аверьянова удалось утром 28 декабря на складе бывшей типографии на улице Правды.

    смотретьЭкс-директору «Меньшевика» предъявили обвинение в убийстве
    Экс-директору «Меньшевика» предъявили обвинение в убийстве
    Позднее предприниматель заявил, что конфликт произошел после того, как у него отобрали и намеренно разорили кондитерскую фабрику, и подчеркнул, что стрелял в целях самообороны. А юристы Аверьянова рассказали НТВ, что пришедшие к экс-директору фабрики люди открыли огонь первыми. На месте ЧП следователи нашли 6 гильз от охотничьего карабина Аверьянова и 15 гильз от пистолета.

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