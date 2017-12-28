На свалке «Кучино» в Балашихе зажгли мощный факел для дегазации

Новый факел позволит сжигать в пять раз больше свалочного газа, чем ранее установленный малый высокотемпературный факел, сообщил глава Подмосковья.
Факел для дегазации в 5 раз мощнее прежнего зажгли на мусорной свалке «Кучино» в Балашихе. Старт его работе сегодня дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передает РИА Новости.
Ранее в администрации Балашихи сообщили, что на полигоне пробурили 55 газовых скважин глубиной 30 метров, которые подсоединены к большому высокотемпературному факелу. Он будет сжигать около 2,5 тысяч кубометров свалочного газа в час. По оценкам специалистов компании, проводящей дегазацию, именно столько газа образуется на полигоне.
Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне проводится ароматизация. Аэрозольные установки работают в постоянном режиме.
Губернатор Подмосковья в середине декабря заявлял СМИ, что весь свалочный газ будет удален с полигона в течение месяца, а в марте начнется полный процесс рекультивации. Работы по дегазации начались 10 ноября.
Напомним, что жалобы на запах испорченной квашеной капусты от жителей столицы и области начали поступать 8 декабря. Прокуратура Москвы установила, что источником загрязнения воздуха юго-восточных районов столицы является расположенный в Балашихе полигон твердых бытовых отходов «Кучино».
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичные власти готовы оказать содействие подмосковным коллегам в работах по рекультивации полигона.
Ранее в администрации Балашихи сообщили, что на полигоне пробурили 55 газовых скважин глубиной 30 метров, которые подсоединены к большому высокотемпературному факелу. Он будет сжигать около 2,5 тысяч кубометров свалочного газа в час. По оценкам специалистов компании, проводящей дегазацию, именно столько газа образуется на полигоне.
Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне проводится ароматизация. Аэрозольные установки работают в постоянном режиме.
Губернатор Подмосковья в середине декабря заявлял СМИ, что весь свалочный газ будет удален с полигона в течение месяца, а в марте начнется полный процесс рекультивации. Работы по дегазации начались 10 ноября.
Напомним, что жалобы на запах испорченной квашеной капусты от жителей столицы и области начали поступать 8 декабря. Прокуратура Москвы установила, что источником загрязнения воздуха юго-восточных районов столицы является расположенный в Балашихе полигон твердых бытовых отходов «Кучино».
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичные власти готовы оказать содействие подмосковным коллегам в работах по рекультивации полигона.
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