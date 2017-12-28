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    Зачинщика поножовщины у школьного автобуса отправили в СИЗО. Санкт-Петербург, автобусы, дети и подростки, драки и избиения, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗачинщика поножовщины у школьного автобуса отправили в СИЗО

    Зачинщика поножовщины у школьного автобуса отправили в СИЗО

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    Зачинщика поножовщины у школьного автобуса отправили в СИЗО

    Зачинщика поножовщины у школьного автобуса отправили в СИЗО

      Невский районный суд Петербурга арестовал Ализаде Мустафаева до 25 февраля 2018 года. В залоге и домашнем аресте предпринимателю было отказано.

      44-летний Ализаде Мустафаев, с ножом напавший на водителя школьного автобуса, арестован на два месяца. Меру пресечения избрал Невский районный суд. Во время заседания обвиняемый в хулиганстве и покушении на убийство предприниматель просил учесть в том числе явку с повинной.

      Накануне спустя полтора дня после кровавого конфликта на Октябрьской набережной он сам пришел в полицию. По некоторой информации, этому предшествовал разговор оперативников с представителями азербайджанской диаспоры.

      И сегодня же была задержана соучастница Мустафаева — Зульфия Саидмуратова. По версии следствия, в ходе дорожного инцидента они нанесли водителю автобуса несколько ударов ножом и битой. Свидетелями жестокой расправы стали четвероклассники, которые возвращались в Кировск после экскурсии.

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