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    Из сейфа театра Мейерхольда в Москве украли около 1 млн рублей

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    • Фото: ЦИМ / vk.com
    Из сейфа театра Мейерхольда в Москве украли около 1 млн рублей

    Из сейфа театра Мейерхольда в Москве украли около 1 млн рублей

    Из сейфа театра Мейерхольда в Москве украли около 1 млн рублей
  • Фото: ЦИМ / vk.com

    • Столичные полицейские ищут злоумышленника, укравшего почти миллион рублей из сейфа театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда.

    Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник: «В центре имени Мейерхольда на Новослободской улице из сейфа похищено около одного миллиона рублей. Полицейские в настоящее время ведут поиск неизвестного».

    Информацию о краже без уточнения подробностей подтвердили в столичном ГУ МВД. Там отметили, что кража была совершена накануне: злоумышленник открыл сейф и забрал 950 тысяч рублей.

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