Из сейфа театра Мейерхольда в Москве украли около 1 млн рублей

Столичные полицейские ищут злоумышленника, укравшего почти миллион рублей из сейфа
театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: «В центре имени Мейерхольда на Новослободской улице из сейфа похищено около одного миллиона рублей. Полицейские в настоящее время ведут поиск неизвестного».
Информацию о краже без уточнения подробностей подтвердили в столичном ГУ МВД. Там отметили, что кража была совершена накануне: злоумышленник открыл сейф и забрал 950 тысяч рублей.
Источник: «В центре имени Мейерхольда на Новослободской улице из сейфа похищено около одного миллиона рублей. Полицейские в настоящее время ведут поиск неизвестного».
Информацию о краже без уточнения подробностей подтвердили в столичном ГУ МВД. Там отметили, что кража была совершена накануне: злоумышленник открыл сейф и забрал 950 тысяч рублей.
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