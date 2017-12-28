В Госдуме ответили на заявление Порошенко о готовности покупать дешевый газ

Глава комитета Госдумы по энергетике прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что Украина готова закупать российский газ, если он будет дешевым.
По словам Павла Завального, газ, который сегодня поступает на Украину реэкспортом, по сути, является российским и обходится Киеву дороже топлива, которое можно было бы закупать в РФ напрямую. Депутат отметил, что разница в цене составляет примерно 20 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.
Павел Завальный, глава комитета Госдумы по энергетике: «Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России. Если средняя цена нашего газа около 190–195 долларов, то они покупали тот, который стоит больше 200 долларов, и потеряли на этом десятки миллионов долларов».
При этом депутат подчеркнул, что Москва никогда не отказывала украинской стороне в поставках голубого топлива, а объем и цену всегда можно обсудить, передает RT.
Напомним, ранее сегодня Порошенко заявил, что российская сторона «стучит» и предлагает купить свой газ, но Киев отвечает отказом. По словам украинского президента, его страна будет готова возобновить закупки газа из России, если он будет «дешевый, честный и некоррупционный».
Павел Завальный, глава комитета Госдумы по энергетике: «Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России. Если средняя цена нашего газа около 190–195 долларов, то они покупали тот, который стоит больше 200 долларов, и потеряли на этом десятки миллионов долларов».
При этом депутат подчеркнул, что Москва никогда не отказывала украинской стороне в поставках голубого топлива, а объем и цену всегда можно обсудить, передает RT.
Напомним, ранее сегодня Порошенко заявил, что российская сторона «стучит» и предлагает купить свой газ, но Киев отвечает отказом. По словам украинского президента, его страна будет готова возобновить закупки газа из России, если он будет «дешевый, честный и некоррупционный».
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