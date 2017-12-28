В деловом квартале Лондона женщину облили кислотой

На востоке Лондона злоумышленники напали на молодую женщину и облили ее кислотой.
Все произошло вечером в среду в деловом квартале Кэнэри-Уорф. Жертвой злоумышленников стала 26-летняя женщина, она получила серьезные ожоги лица и ноги. Полиции пока не удалось задержать подозреваемых, ведется следствие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
В Лондоне нападения на людей с использованием кислоты — довольно распространенное явление. Так, 13 июля этого года в лондонских районах Хэкни, Ислингтон, Шордич, Ньюингтон и Клэптон подростки 15 и 16 лет совершили сразу пять нападений с использованием кислоты. Нападавшие брызгали жидкостью в лицо своим жертвам, первой из которых стал владелец мопеда, который угнали при нападении.
Добавим, что большинство подобных преступлений происходит на окраинах города, однако иногда людей атакуют в популярных туристических зонах и оживленных местах.
В связи с этим МВД Британии разработало комплекс мер, ужесточающих наказание за нападения с применением кислоты. В частности, неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами должно караться полугодовым тюремным сроком. Кроме того, МВД намерено ввести возрастные ограничения на продажу кислотных веществ.
В Лондоне нападения на людей с использованием кислоты — довольно распространенное явление. Так, 13 июля этого года в лондонских районах Хэкни, Ислингтон, Шордич, Ньюингтон и Клэптон подростки 15 и 16 лет совершили сразу пять нападений с использованием кислоты. Нападавшие брызгали жидкостью в лицо своим жертвам, первой из которых стал владелец мопеда, который угнали при нападении.
Добавим, что большинство подобных преступлений происходит на окраинах города, однако иногда людей атакуют в популярных туристических зонах и оживленных местах.
В связи с этим МВД Британии разработало комплекс мер, ужесточающих наказание за нападения с применением кислоты. В частности, неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами должно караться полугодовым тюремным сроком. Кроме того, МВД намерено ввести возрастные ограничения на продажу кислотных веществ.
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