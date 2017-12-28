СМИ: российские футболисты не получат премиальные от РФС за ЧМ-2018

Российский футбольный союз (РФС) не будет выплачивать премиальные игрокам сборной из своих средств, деньги выделены ФИФА.
Всего призовой фонд чемпионата мира 2018 года, размер которого был утвержден на заседании совета ФИФА, составляет 400 млн долларов (на 12% больше чем, на ЧМ-2014 в Бразилии).
Все участники финальной части ЧМ-2018 получат как минимум 8 млн долларов. Командам, которые выйдут в 1/8 финала, заплатят уже по 12 млн долларов, участники четвертьфиналов получат по 16 млн, полуфиналист — 22 млн, бронзовый призер — 24 млн, финалист — 28 млн, а победитель турнира — 38 млн.
При этом призовые ФИФА будут делиться в пропорции 70 на 30. 70% получат игроки, а 30% — РФС на общие расходы. Это общемировая практика.
В том же случае, если российская сборная не выйдет из группы, футболисты останутся без призовых. 8 млн долларов, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, пойдут на покрытие расходов национальной федерации в подготовительный цикл.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с командами Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
Все участники финальной части ЧМ-2018 получат как минимум 8 млн долларов. Командам, которые выйдут в 1/8 финала, заплатят уже по 12 млн долларов, участники четвертьфиналов получат по 16 млн, полуфиналист — 22 млн, бронзовый призер — 24 млн, финалист — 28 млн, а победитель турнира — 38 млн.
При этом призовые ФИФА будут делиться в пропорции 70 на 30. 70% получат игроки, а 30% — РФС на общие расходы. Это общемировая практика.
В том же случае, если российская сборная не выйдет из группы, футболисты останутся без призовых. 8 млн долларов, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, пойдут на покрытие расходов национальной федерации в подготовительный цикл.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с командами Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
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