Пермские прокуроры начали проверку после смерти ребенка в приемной семье

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала проверить работу органов опеки по всей стране, отметив, что их задача — «сохранять семьи и жизни, а не наоборот». Поводом стали две вопиющих истории в городе Добрянке Пермского края: в первом случае изъятый из семьи ребенок умер от осложнений после травмы, во втором само изъятие детей из семьи оказалось незаконным.

Незаконное изъятие ребенка из семьи сегодня подтвердили и в прокуратуре, и в краевом министерстве социального развития. Все произошло 10 ноября. Сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних при районной администрации, не предупредив родителей, забрал ребят из школы.



Родители сразу обратились с заявлением в прокуратуру.В ходе проверки выяснилось, что чиновник не только не имел права изымать детей из семьи, но и не имел для этого никаких оснований. Многодетная семья вполне благополучная, и нареканий к воспитанию троих младших детей у органов опеки никогда не было. На учете в отделе по делам несовершеннолетних состоял только четвертый старший ребенок, подростка несколько раз задерживали за мелкие правонарушения.



Когда все это выяснилось, по факту незаконного и необоснованного изъятия детей из семьи было возбуждено уголовное дело. А ребят после месяца разлуки с родителями вернули домой.



Во второй истории не все так просто. Казалось бы, основания для изъятия детей есть. Мать даже сама подписала согласие на то, чтобы малышей забрали в приют, пока она лечится от алкогольной зависимости. Но встретиться с мамой ребенку уже было не суждено. В приемной семье мальчик сломал руку, ему наложили гипс. Через несколько дней у ребенка поднялась температура. Опекуны сами лечили мальчика от ОРВИ, а в больницу обратились слишком поздно. Выяснилось, что рядом с местом перелома у мальчика началось воспаление кости. Спасти ребенка врачи не смогли.



Почему изначально благие намерения органов опеки обернулись трагедией, сейчас выясняют прокуроры и следователи. Собственную проверку проводит и министерство социального развития Пермского края.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.