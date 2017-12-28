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    На Европу обрушилась мощная снежная буря. Европа, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Европу обрушилась мощная снежная буря

    На Европу обрушилась мощная снежная буря

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    На Европу обрушилась мощная снежная буря

    На Европу обрушилась мощная снежная буря

    На Европу обрушилась мощная снежная буря

      Накануне Нового года Европу накрыла непогода. Снежная буря «Брюно» оставила без света несколько десятков тысяч домов во Франции.

      Метель с порывами ветра до 40 м/с обрушилась на юго-западные департаменты Франции. Не сладко пришлось и жителям Корсики. Подъем воды в Средиземном море грозит прибрежным районам острова подтоплением. Ветер усилился и в Париже: мэрия, опасаясь падения деревьев, закрыла парки и скверы.

      А в соседней Великобритании из-за непогоды тысячи пассажиров застряли в аэропортах. Многие рейсы задержаны или вовсе отменены. Гигантские пробки после рождественских каникул возникли и на трассах. Гололед спровоцировал аварии и привел к закрытию ряда магистралей. Также зафиксированы перебои с электричеством.

      Синоптики предупреждают, что снежная буря продлится еще несколько дней.

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