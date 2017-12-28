На Европу обрушилась мощная снежная буря

Накануне Нового года Европу накрыла непогода. Снежная буря «Брюно» оставила без света несколько десятков тысяч домов во Франции.

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Метель с порывами ветра до 40 м/с обрушилась на юго-западные департаменты Франции. Не сладко пришлось и жителям Корсики. Подъем воды в Средиземном море грозит прибрежным районам острова подтоплением. Ветер усилился и в Париже: мэрия, опасаясь падения деревьев, закрыла парки и скверы.



А в соседней Великобритании из-за непогоды тысячи пассажиров застряли в аэропортах. Многие рейсы задержаны или вовсе отменены. Гигантские пробки после рождественских каникул возникли и на трассах. Гололед спровоцировал аварии и привел к закрытию ряда магистралей. Также зафиксированы перебои с электричеством.



Синоптики предупреждают, что снежная буря продлится еще несколько дней.



