Чиновники подали в суд на жильцов «падающего дома» в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода призвали жильцов более 50 квартир дома N15 по улице Ломоносова в срочном порядке покинуть здание, признанное аварийным. Однако, по словам чиновников, люди отказываются покидать свое жилье.
В районной администрации сообщили «Интерфаксу», что на данный момент жильцы освободили только 23 из 79 квартир. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера действует еще с 30 октября, однако жители более половины квартир съехать во временное жилье до сих пор отказываются.
В ГО и ЧС предупреждают, что из-за трещины, крена и неравномерной осадки дом может рухнуть в любой момент.
Муниципальные чиновники заявляют, что «сделали все возможное в рамках действующего законодательства» и теперь подают на жителей в суд, чтобы провести вынужденное выселение из аварийного дома.
Из сообщения администрации Нижнего Новгорода: «Обрушение конструкций может произойти в любой момент. Муниципалитет принял единственно верное и своевременное решение о вынужденном выселении всех жителей через суд на период восстановительных работ».
В департаменте строительства Нижнего Новгорода заявили, что в ближайшее время выберут проектировщика на разработку документации по усилению несущих элементов и конструкций дома. Проект должен быть готов к концу весны 2018 года.
Ранее один из жителей дома заявил о трещинах, появившихся в кирпичной кладке на стыке между двумя секциями. Семиэтажный четырехподъездный дом был введен в эксплуатацию в 2003 году. В 2015 году здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции. Про проблемы «падающего дома» и жалобах жильцов рассказывал и корреспондент НТВ Андрей Шамин.
В ГО и ЧС предупреждают, что из-за трещины, крена и неравномерной осадки дом может рухнуть в любой момент.
Муниципальные чиновники заявляют, что «сделали все возможное в рамках действующего законодательства» и теперь подают на жителей в суд, чтобы провести вынужденное выселение из аварийного дома.
Из сообщения администрации Нижнего Новгорода: «Обрушение конструкций может произойти в любой момент. Муниципалитет принял единственно верное и своевременное решение о вынужденном выселении всех жителей через суд на период восстановительных работ».
В департаменте строительства Нижнего Новгорода заявили, что в ближайшее время выберут проектировщика на разработку документации по усилению несущих элементов и конструкций дома. Проект должен быть готов к концу весны 2018 года.
Ранее один из жителей дома заявил о трещинах, появившихся в кирпичной кладке на стыке между двумя секциями. Семиэтажный четырехподъездный дом был введен в эксплуатацию в 2003 году. В 2015 году здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции. Про проблемы «падающего дома» и жалобах жильцов рассказывал и корреспондент НТВ Андрей Шамин.
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