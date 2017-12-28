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    ЦБ выпустил монеты в честь Винни-Пуха и СКР. мультфильмы, Следственный комитет, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ выпустил монеты в честь Винни-Пуха и СКР

    ЦБ выпустил монеты в честь Винни-Пуха и СКР

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    ЦБ выпустил монеты в честь <nobr>Винни-Пуха</nobr> и СКР

    ЦБ выпустил монеты в честь Винни-Пуха и СКР

    ЦБ выпустил монеты в честь <nobr>Винни-Пуха</nobr> и СКР

      Центробанк под Новый год решил увековечить Винни-Пуха и Следственный комитет.

      Винни с Пятачком появились на трех- и двадцатипятирублевых монетах. Серия посвящена советской и российской мультипликации. Также появятся изображения трех богатырей. Вариантов исполнения несколько, общий тираж — полмиллиона экземпляров.

      Что до Следственного комитета, то тираж этой монеты небольшой. Всего отчеканили три тысячи серебряных рублевых монет с щитом и мечами.

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