ЦБ выпустил монеты в честь Винни-Пуха и СКР

Центробанк под Новый год решил увековечить Винни-Пуха и Следственный комитет.

Винни с Пятачком появились на трех- и двадцатипятирублевых монетах. Серия посвящена советской и российской мультипликации. Также появятся изображения трех богатырей. Вариантов исполнения несколько, общий тираж — полмиллиона экземпляров.



Что до Следственного комитета, то тираж этой монеты небольшой. Всего отчеканили три тысячи серебряных рублевых монет с щитом и мечами.

