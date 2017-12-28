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    Глава ФАС пригрозил аэропортам крупными штрафами за недостаток таксопарков. деловые новости, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава ФАС пригрозил аэропортам крупными штрафами за недостаток таксопарков

    Глава ФАС пригрозил аэропортам крупными штрафами за недостаток таксопарков

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    Глава ФАС пригрозил аэропортам крупными штрафами за недостаток таксопарков

    Глава ФАС пригрозил аэропортам крупными штрафами за недостаток таксопарков

    Глава ФАС пригрозил аэропортам крупными штрафами за недостаток таксопарков

      Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пригрозил московским аэропортам крупными штрафами. Он сообщил, что ФАС в январе потребует резко увеличить число таксопарков и водителей, которых допускают к первой линии.

      Естественно, водители, как и полагается по нормам безопасности, должны проходить проверку спецслужб, уточнил Артемьев. Глава ведомства также предупредил, что антимонопольщики или решат эту проблему, или вынесут «жесточайшие штрафы в отношении администраций аэропортов».

      Глава ФАС планирует до конца января изменить ситуацию с такси в аэропортах и полностью завершить работу в течение первого квартала.

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