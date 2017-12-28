Глава ФАС пригрозил аэропортам крупными штрафами за недостаток таксопарков

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пригрозил московским аэропортам крупными штрафами. Он сообщил, что ФАС в январе потребует резко увеличить число таксопарков и водителей, которых допускают к первой линии.

Естественно, водители, как и полагается по нормам безопасности, должны проходить проверку спецслужб, уточнил Артемьев. Глава ведомства также предупредил, что антимонопольщики или решат эту проблему, или вынесут «жесточайшие штрафы в отношении администраций аэропортов».



Глава ФАС планирует до конца января изменить ситуацию с такси в аэропортах и полностью завершить работу в течение первого квартала.