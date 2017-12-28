Во Владимирской области паводок отрезал от большой земли 17 поселков

17 населенных пунктов в Вязниковском районе Владимирской области оказались отрезаны от большой земли
из-за повышения уровня воды в реке Клязьма и невозможности пользоваться единственным мостом.
Во Владимирской области пришлось убрать наплавной мост через реку Клязьму. В районной администрации рассказали ТАСС, что уровень воды в реке поднялся почти на метр выше обычного.
По данным местного управления ГО и ЧС, уровень воды в Клязьме сейчас составляет 285 см. Обычный показатель для этого времени года — 170–200 метров. Местные власти отмечают, что впервые наблюдают паводок в декабре.
От большой земли сейчас отрезаны 17 населенных пунктов Владимирской области, в которых проживает около 700 человек. Продукты и медикаменты жителям доставляют на лодках, тем же способом перевозят и людей.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 2017 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. Метеорологи связывают погодные рекорды с глобальным потеплением.
По данным местного управления ГО и ЧС, уровень воды в Клязьме сейчас составляет 285 см. Обычный показатель для этого времени года — 170–200 метров. Местные власти отмечают, что впервые наблюдают паводок в декабре.
От большой земли сейчас отрезаны 17 населенных пунктов Владимирской области, в которых проживает около 700 человек. Продукты и медикаменты жителям доставляют на лодках, тем же способом перевозят и людей.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 2017 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. Метеорологи связывают погодные рекорды с глобальным потеплением.
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