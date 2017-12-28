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    Во Владимирской области паводок отрезал от большой земли 17 поселков. Владимирская область, наводнения, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владимирской области паводок отрезал от большой земли 17 поселков

    Во Владимирской области паводок отрезал от большой земли 17 поселков

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    • Фото: Подслушано Вязники №1 / vk.com
    Во Владимирской области паводок отрезал от большой земли 17 поселков

    Во Владимирской области паводок отрезал от большой земли 17 поселков

    Во Владимирской области паводок отрезал от большой земли 17 поселков
    • Фото: Подслушано Вязники №1 / vk.com

      • 17 населенных пунктов в Вязниковском районе Владимирской области оказались отрезаны от большой земли из-за повышения уровня воды в реке Клязьма и невозможности пользоваться единственным мостом.

      Во Владимирской области пришлось убрать наплавной мост через реку Клязьму. В районной администрации рассказали ТАСС, что уровень воды в реке поднялся почти на метр выше обычного.

      По данным местного управления ГО и ЧС, уровень воды в Клязьме сейчас составляет 285 см. Обычный показатель для этого времени года — 170–200 метров. Местные власти отмечают, что впервые наблюдают паводок в декабре.

      От большой земли сейчас отрезаны 17 населенных пунктов Владимирской области, в которых проживает около 700 человек. Продукты и медикаменты жителям доставляют на лодках, тем же способом перевозят и людей.

      Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 2017 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. Метеорологи связывают погодные рекорды с глобальным потеплением.

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