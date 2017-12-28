Кадыров пообещал продолжить «транслировать правду» в соцсетях

Глава Чечни считает, что его заблокировали в соцсетях Instagram и Facebook
из-за того, что он доводил истину до своих подписчиков.
Рамзан Кадыров в своем Telegram отметил, что у него множество подписчиков из США и Европы, и это не понравилось американским властям, которые решили добиться его блокировки.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше. Мой товарищ говорил, что в скором времени я попаду в списки какие-то и США заблокируют меня. Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Но они сами поставили крест на своей демократии».
После блокировки, рассказал чеченский лидер, он стал получать тысячи писем со словами поддержки. В связи с этим Кадыров пообещал, что будет продолжать работать в соцсетях «ВКонтакте», Mylistory и Twitter и «транслировать правду всеми доступными способами».
Напомним, 20 декабря власти США включили в «список Магнитского» еще пятерых россиян, в том числе Рамзана Кадырова. А вечером 22 декабря перестали работать официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook. Позднее в Facebook объяснили, что заблокировали страницу в связи с введением санкций.
Сам же Кадыров рассказал, что давно думал об уходе из Instagram и Facebook, подчеркнув при этом, что исключительно спокойно относится «к мышиной возне США».
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше. Мой товарищ говорил, что в скором времени я попаду в списки какие-то и США заблокируют меня. Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Но они сами поставили крест на своей демократии».
После блокировки, рассказал чеченский лидер, он стал получать тысячи писем со словами поддержки. В связи с этим Кадыров пообещал, что будет продолжать работать в соцсетях «ВКонтакте», Mylistory и Twitter и «транслировать правду всеми доступными способами».
Напомним, 20 декабря власти США включили в «список Магнитского» еще пятерых россиян, в том числе Рамзана Кадырова. А вечером 22 декабря перестали работать официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook. Позднее в Facebook объяснили, что заблокировали страницу в связи с введением санкций.
Сам же Кадыров рассказал, что давно думал об уходе из Instagram и Facebook, подчеркнув при этом, что исключительно спокойно относится «к мышиной возне США».
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