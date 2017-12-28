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    Против обстрелявшего лесорубов жителя Химок возбудили уголовное дело

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    • Фото: ridus.ru
    Против обстрелявшего лесорубов жителя Химок возбудили уголовное дело

    Против обстрелявшего лесорубов жителя Химок возбудили уголовное дело

    Против обстрелявшего лесорубов жителя Химок возбудили уголовное дело
  • Фото: ridus.ru

    • По факту стрельбы в Химках возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    О возбуждении уголовного дела против жителя Химок, который открыл огонь в сторону пильщиков деревьев, «Интерфаксу» сообщили в МВД Московской области.

    Отмечается, что мужчина стрелял из ружья в воздух.

    Ранее сообщалось, что мужчина обстрелял рабочих, которые уронили на его дом спиленное дерево. Пострадавших нет.

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