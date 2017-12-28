Вдова экс-президента Таджикистана стала жертвой пожара

78-летняя вдова экс-президента Таджикистана Рахмона Набиева погибла при пожаре в городе Худжанд на севере страны.
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Трагедия произошла сегодня днем. Огонь охватил дом экс-президента, в котором находилась 78-летняя Майрам Набиева.
По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное использование электроприборов. Женщина, которая в момент возгорания находилась в доме одна, погибла от отравления угарным газом, передает «Азия-Плюс».
Рахмон Набиев был избран президентом Таджикистана в ноябре 1991 года. Однако уже в сентябре следующего года он был вынужден покинуть пост под давлением оппозиции. Скончался Набиев в апреле 1993 года в своем доме в Худжанде.
По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное использование электроприборов. Женщина, которая в момент возгорания находилась в доме одна, погибла от отравления угарным газом, передает «Азия-Плюс».
Рахмон Набиев был избран президентом Таджикистана в ноябре 1991 года. Однако уже в сентябре следующего года он был вынужден покинуть пост под давлением оппозиции. Скончался Набиев в апреле 1993 года в своем доме в Худжанде.
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