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    Вдова экс-президента Таджикистана стала жертвой пожара

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    • Фото: centrasia.ru
    Вдова <nobr>экс-президента</nobr> Таджикистана стала жертвой пожара

    Вдова экс-президента Таджикистана стала жертвой пожара

    Вдова <nobr>экс-президента</nobr> Таджикистана стала жертвой пожара
  • Фото: centrasia.ru

    • 78-летняя вдова экс-президента Таджикистана Рахмона Набиева погибла при пожаре в городе Худжанд на севере страны.

    Трагедия произошла сегодня днем. Огонь охватил дом экс-президента, в котором находилась 78-летняя Майрам Набиева.

    По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное использование электроприборов. Женщина, которая в момент возгорания находилась в доме одна, погибла от отравления угарным газом, передает «Азия-Плюс».

    Рахмон Набиев был избран президентом Таджикистана в ноябре 1991 года. Однако уже в сентябре следующего года он был вынужден покинуть пост под давлением оппозиции. Скончался Набиев в апреле 1993 года в своем доме в Худжанде.

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