Двоих рабочих насмерть задавило плитой на стройке в Татарстане

Двое рабочих погибли на стройке офисного здания в Набережных Челнах.
Два человека погибли на стройке офисного здания в Набережных Челнах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Татарстану, на двоих мужчин упала тяжелая плита.
Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану: «При строительстве каркаса двухэтажного офисного здания во время проведения работ по монтажу плиты перекрытия между первым и вторым этажами упала плита на двух человек. В результате происшествия погибли двое мужчин, 1980 года рождения и 1974 года рождения».
Уточняется, что оба погибших были рабочими на стройке.
Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану: «При строительстве каркаса двухэтажного офисного здания во время проведения работ по монтажу плиты перекрытия между первым и вторым этажами упала плита на двух человек. В результате происшествия погибли двое мужчин, 1980 года рождения и 1974 года рождения».
Уточняется, что оба погибших были рабочими на стройке.
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