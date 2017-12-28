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    Двоих рабочих насмерть задавило плитой на стройке в Татарстане

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    • Фото: ГУ МЧС России по РТ
    Двоих рабочих насмерть задавило плитой на стройке в Татарстане

    Двоих рабочих насмерть задавило плитой на стройке в Татарстане

    Двоих рабочих насмерть задавило плитой на стройке в Татарстане
  • Фото: ГУ МЧС России по РТ

    • Двое рабочих погибли на стройке офисного здания в Набережных Челнах.

    Два человека погибли на стройке офисного здания в Набережных Челнах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Татарстану, на двоих мужчин упала тяжелая плита.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану: «При строительстве каркаса двухэтажного офисного здания во время проведения работ по монтажу плиты перекрытия между первым и вторым этажами упала плита на двух человек. В результате происшествия погибли двое мужчин, 1980 года рождения и 1974 года рождения».

    Уточняется, что оба погибших были рабочими на стройке.

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