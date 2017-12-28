В Петербурге открылась лаборатория для проверки дорожной «начинки»

Особенности петербургского климата будут учитывать при строительстве дорог.

За качеством дорожных работ проследят сотрудники специальной лаборатории. Новый комплекс открылся сегодня на улице Бабушкина. Там собрано более 70 приборов для тестирования асфальтобетона, грунта, щебня и других материалов, используемых в строительстве.



Чиновники даже образно назвали лабораторию мощным интеллектуальным кулаком, который сможет навести порядок в дорожном хозяйстве города. Кроме того, испытания материалов и конструкций теперь можно проводить в режиме реального времени.



Сотрудники лаборатории намерены следить не только за качеством дорог, но и за их ухоженностью. Оборудование позволяет проверять краску, которой покрывают ограды мостов и путепроводов, а также барьерные ограждения.