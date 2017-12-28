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    Турция и США сняли ограничения по выдаче виз

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    • Фото: Reuters © 2017, Umit Bektas
    Турция и США сняли ограничения по выдаче виз

    Турция и США сняли ограничения по выдаче виз

    Турция и США сняли ограничения по выдаче виз
  • Фото: Reuters © 2017, Umit Bektas

    • Посольство США в Турции частично возобновило процесс выдачи виз турецким гражданам. В ответ Турция решила снять ограничения на выдачу виз на территории Соединенных Штатов.

    При этом в посольстве США ситуацию с безопасностью в Турции оценили как достаточно благополучную, однако выразили обеспокоенность задержанием консула США.

    В свою очередь в посольстве Турции в Вашингтоне отметили, что Анкара «не предоставляла США каких-либо гарантий» по отношению к американским дипломатам, против которых идет расследование. Кроме того, Турция заявила о своей обеспокоенности судебными процессами, заведенными против турецких граждан в Америке, передает ТАСС.

    Напомним, отношения Анкары и Вашингтона обострились после ареста 4 октября сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции.

    После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех американских дипмиссиях в Турции. Анкара в ответ прекратила выдавать визы гражданам США.

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