Турция и США сняли ограничения по выдаче виз

Посольство США в Турции частично возобновило процесс выдачи виз турецким гражданам. В ответ Турция решила снять ограничения на выдачу виз на территории Соединенных Штатов.
При этом в посольстве США ситуацию с безопасностью в Турции оценили как достаточно благополучную, однако выразили обеспокоенность задержанием консула США.
В свою очередь в посольстве Турции в Вашингтоне отметили, что Анкара «не предоставляла США каких-либо гарантий» по отношению к американским дипломатам, против которых идет расследование. Кроме того, Турция заявила о своей обеспокоенности судебными процессами, заведенными против турецких граждан в Америке, передает ТАСС.
Напомним, отношения Анкары и Вашингтона обострились после ареста 4 октября сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции.
После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех американских дипмиссиях в Турции. Анкара в ответ прекратила выдавать визы гражданам США.
В свою очередь в посольстве Турции в Вашингтоне отметили, что Анкара «не предоставляла США каких-либо гарантий» по отношению к американским дипломатам, против которых идет расследование. Кроме того, Турция заявила о своей обеспокоенности судебными процессами, заведенными против турецких граждан в Америке, передает ТАСС.
Напомним, отношения Анкары и Вашингтона обострились после ареста 4 октября сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции.
После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех американских дипмиссиях в Турции. Анкара в ответ прекратила выдавать визы гражданам США.
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