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    В Москве водитель сбил 11-летнюю девочку

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    В Москве водитель сбил 11-летнюю девочку

    В Москве водитель сбил <nobr>11-летнюю</nobr> девочку

    На юге столицы водитель наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован.

    ДТП случилось на юге Москвы, вблизи дома №8 на улице Ключевой. Там водитель сбил 11-летнюю школьницу.

    По данным пресс-службы столичного УГИБДД, после аварии водитель остался на месте происшествия. Пострадавшей девочке взвали скорую помощь. Медики доставили ребенка в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, передает ТАСС.

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