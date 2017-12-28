В Москве водитель сбил 11-летнюю девочку

На юге столицы водитель наехал на
11-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован.
ДТП случилось на юге Москвы, вблизи дома №8 на улице Ключевой. Там водитель сбил 11-летнюю школьницу.
По данным пресс-службы столичного УГИБДД, после аварии водитель остался на месте происшествия. Пострадавшей девочке взвали скорую помощь. Медики доставили ребенка в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, передает ТАСС.
По данным пресс-службы столичного УГИБДД, после аварии водитель остался на месте происшествия. Пострадавшей девочке взвали скорую помощь. Медики доставили ребенка в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, передает ТАСС.
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