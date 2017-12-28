Источник: восстановлена связь со спутником «Ангосат»

Источник в
ракетно-космической области сообщил о получении телеметрии с ангольского спутника «Ангосат-1».
О восстановлении связи со спутником «Ангосат-1», изготовленным в России по заказу Анголы, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической области.
Спутник был запущен с космодрома Байконур 26 декабря. Пуск ракеты-носителя «Зенит-2SБ» и отделение разгонного блока «Фрегат» прошло в штатном режиме, однако на этапе раскрытия солнечных батарей со спутника перестала поступать телеметрия. Специалисты сообщали, что шанс на восстановление связи есть, так как аппарат находится на стабильной орбите, а значит, функционирует.
Официальной информации о восстановлении связи со спутником пока нет.
Космический аппарат «Ангосат-1» был построен корпорацией РКК «Энергия» по заказу Анголы. Запуск ракеты-носителя «Зенит-2» с аппаратом изначально был намечен на 7 декабря, однако был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».
Спутник был запущен с космодрома Байконур 26 декабря. Пуск ракеты-носителя «Зенит-2SБ» и отделение разгонного блока «Фрегат» прошло в штатном режиме, однако на этапе раскрытия солнечных батарей со спутника перестала поступать телеметрия. Специалисты сообщали, что шанс на восстановление связи есть, так как аппарат находится на стабильной орбите, а значит, функционирует.
Официальной информации о восстановлении связи со спутником пока нет.
Космический аппарат «Ангосат-1» был построен корпорацией РКК «Энергия» по заказу Анголы. Запуск ракеты-носителя «Зенит-2» с аппаратом изначально был намечен на 7 декабря, однако был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».
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