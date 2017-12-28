У тяжело раненного при взрыве в Петербурге врачи обнаружили гайку в животе

Сейчас в клиниках Петербурга остаются шестеро пострадавших при теракте, нескольких пациентов сегодня утром выписали. Первые кареты скорой помощи были на месте взрыва уже через 10 минут. С площади Калинина раненых доставляли в Александровскую, Елизаветинскую и Мариинскую больницы.
В Александровской больнице сейчас находятся двое пострадавших при теракте. Один из них — гражданин Узбекистана Иврикул Аликулов, который получил тяжелые травмы живота. Мужчина в реанимации и в ближайшее время ему предстоит операция.
Вероятно, уроженец Средней Азии оказался ближе всего к месту взрыва. В больницу на улице Солидарности его доставили с подозрениями на проникающее ранение живота. Пациенту тут же провели компьютерную томографию. По видеоконференции медики Александровской больницы общались с главным урологом города, а также спрашивали совета у хирургов Министерства обороны.
Александр Чикин, заместитель главного врача по хирургии Александровской больницы: «Нам удалось визуализировать положение инородного предмета, который находится за брюшиной. Это позволило нам отказаться от экстренной операции и рассматривать вопрос об оперативном лечении».
По словам Александра Чикина, инородный предмет очень похож на гайку, но точнее можно будет сказать, когда ее извлекут из тела. Мужчину уже навестил председатель комитета по здравоохранению. Больной разговаривает и надеется, что в ближайшее время он сможет выйти на работу.
Михаил Дубина, председатель комитета по здравоохранению: «Всем пациентам уже вечером по прибытии была оказана психологическая помощь. В силу того, что у большинства пострадавших баротравма, то есть контузия, была осуществлена экстренная доставка ЛОР-специалистов из других больниц, которые оказывали специализированную помощь».
О контузии и о психологических травмах говорит и речь пострадавших. Многие сейчас просто не готовы общаться с прессой. Те же, кто соглашаются на интервью, с трудом подбирают слова. Максим, когда прогремел взрыв, был в магазине. Сегодня он вспоминает: паники не было, пострадавшим помогали и покупатели, и сотрудники супермаркета.
Максим, пострадавший: «Я стоял в очереди, подошел к кассе, и прогремел хлопок. Всё стало черным, поднялась пылища, было ничего не видно. Моя мама рядом стояла. С ней всё нормально. У нас тлело пальто. Его потушили, и потом мы вышли на улицу».
Мариинская больница накануне вечером приняла четверых пострадавших. После осмотра одного пациента отправили на амбулаторное лечение.
Сергей Кондаков, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Мариинской больницы: «На сегодняшний момент у нас находится трое пациентов — один мужчина и две женщины. Состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному».
Конечно, медики не любят давать прогнозы. Но всё же врачи надеются, что большинство пострадавших встретят Новый год дома, где они тоже смогут рассчитывать в том числе и на психологическую помощь.
Вероятно, уроженец Средней Азии оказался ближе всего к месту взрыва. В больницу на улице Солидарности его доставили с подозрениями на проникающее ранение живота. Пациенту тут же провели компьютерную томографию. По видеоконференции медики Александровской больницы общались с главным урологом города, а также спрашивали совета у хирургов Министерства обороны.
Александр Чикин, заместитель главного врача по хирургии Александровской больницы: «Нам удалось визуализировать положение инородного предмета, который находится за брюшиной. Это позволило нам отказаться от экстренной операции и рассматривать вопрос об оперативном лечении».
По словам Александра Чикина, инородный предмет очень похож на гайку, но точнее можно будет сказать, когда ее извлекут из тела. Мужчину уже навестил председатель комитета по здравоохранению. Больной разговаривает и надеется, что в ближайшее время он сможет выйти на работу.
Михаил Дубина, председатель комитета по здравоохранению: «Всем пациентам уже вечером по прибытии была оказана психологическая помощь. В силу того, что у большинства пострадавших баротравма, то есть контузия, была осуществлена экстренная доставка ЛОР-специалистов из других больниц, которые оказывали специализированную помощь».
О контузии и о психологических травмах говорит и речь пострадавших. Многие сейчас просто не готовы общаться с прессой. Те же, кто соглашаются на интервью, с трудом подбирают слова. Максим, когда прогремел взрыв, был в магазине. Сегодня он вспоминает: паники не было, пострадавшим помогали и покупатели, и сотрудники супермаркета.
Максим, пострадавший: «Я стоял в очереди, подошел к кассе, и прогремел хлопок. Всё стало черным, поднялась пылища, было ничего не видно. Моя мама рядом стояла. С ней всё нормально. У нас тлело пальто. Его потушили, и потом мы вышли на улицу».
Мариинская больница накануне вечером приняла четверых пострадавших. После осмотра одного пациента отправили на амбулаторное лечение.
Сергей Кондаков, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Мариинской больницы: «На сегодняшний момент у нас находится трое пациентов — один мужчина и две женщины. Состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному».
Конечно, медики не любят давать прогнозы. Но всё же врачи надеются, что большинство пострадавших встретят Новый год дома, где они тоже смогут рассчитывать в том числе и на психологическую помощь.
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