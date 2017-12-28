Прокуратура проверила колледж в Новосибирске, где запретили тату, бороды и усы

Новосибирская прокуратура установила, что администрация колледжа неправомерно лишила своих студентов «прав на самовыражение».
Заявление в правоохранительные органы подали родители студентов, после того как в Новосибирском промышленном колледже установили новые правила внутреннего распорядка. Администрация запретила учащимся носить бороду, усы, а также демонстрировать татуировки.
В прокуратуре провели проверку и установили, что такие правила противоречат федеральному законодательству и «нарушают права учащихся на самовыражение». Документ был опротестован.
В прокуратуре отметили, что в колледже также действовало негласное правило для студентов о запрете покидать здание на переменах. В ведомстве сочли такой запрет ограничением права на свободу передвижения.
Директору новосибирского колледжа рекомендовали немедленно устранить нарушения законодательства, передает ТАСС.
В прокуратуре провели проверку и установили, что такие правила противоречат федеральному законодательству и «нарушают права учащихся на самовыражение». Документ был опротестован.
В прокуратуре отметили, что в колледже также действовало негласное правило для студентов о запрете покидать здание на переменах. В ведомстве сочли такой запрет ограничением права на свободу передвижения.
Директору новосибирского колледжа рекомендовали немедленно устранить нарушения законодательства, передает ТАСС.
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