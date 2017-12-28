Прокуратура проверила колледж в Новосибирске, где запретили тату, бороды и усы

комментировать
  • Фото: Crow_of_spades / facebook.com
Прокуратура проверила колледж в Новосибирске, где запретили тату, бороды и усы

Прокуратура проверила колледж в Новосибирске, где запретили тату, бороды и усы

Прокуратура проверила колледж в Новосибирске, где запретили тату, бороды и усы
  • Фото: Crow_of_spades / facebook.com

    • Новосибирская прокуратура установила, что администрация колледжа неправомерно лишила своих студентов «прав на самовыражение».

    Заявление в правоохранительные органы подали родители студентов, после того как в Новосибирском промышленном колледже установили новые правила внутреннего распорядка. Администрация запретила учащимся носить бороду, усы, а также демонстрировать татуировки.

    В прокуратуре провели проверку и установили, что такие правила противоречат федеральному законодательству и «нарушают права учащихся на самовыражение». Документ был опротестован.

    В прокуратуре отметили, что в колледже также действовало негласное правило для студентов о запрете покидать здание на переменах. В ведомстве сочли такой запрет ограничением права на свободу передвижения.

    Директору новосибирского колледжа рекомендовали немедленно устранить нарушения законодательства, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru