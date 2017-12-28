ЧМ-2018: «Аэрофлот» доставит фанатов на матчи российской сборной за 5 рублей

Цены на билеты и ситуацию на рынке авиаперевозок обсуждали сегодня в Кремле. Владимир Путин провел встречу с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. За год группа компаний перевезла более 50 миллионов пассажиров, примерно половина перевозок — это внутренние рейсы.

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Особой популярностью пользуются билеты по так называемым плоским тарифам. Имеется в виду ситуация, когда билеты продаются по фиксированным ценам, независимо от спроса или сезона. В следующем году пассажиропоток, как ожидается, станет еще больше. Скажется, в частности, чемпионат мира по футболу.



Виталий Савельев, генеральный директор «Аэрофлота»: «Мы хотим, Владимир Владимирович, предложить вам, на наш взгляд хорошую идею. У нас следующий год очень важный — чемпионат мира по футболу».



Владимир Путин, президент РФ: «Болельщиков бесплатно перевезете? Знаю, это хорошая идея — за рубль».



Виталий Савельев: «Не бесплатно, Владимир Владимирович, за 5 рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на пятерку. Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов „Аэрофлота“ в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за 5 рублей в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за 3 дня до матча и через 3 дня после матча».



Владимир Путин: «Речь идет об играх российской сборной?»



Виталий Савельев: «Только об играх российской сборной. Мы считаем, что команда должна выступить на пятерку, болельщики должны получить удовлетворение, поэтому мы с такой инициативой к вам выходим. Если вы поддержите, мы с начала года начнем билеты продавать нашим болельщикам».



Владимир Путин: «Хорошо».



Компания поставила цель войти в пятерку крупнейших в Европе к 2025 году. Сейчас «Аэрофлот» занимает 7-е место.