Житель Улан-Удэ заморозил на балконе и расчленил тело убитого знакомого

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Улан-Удэ задержали 27-летнего мужчину, который убил своего знакомого, а потом вынес на балкон и расчленил его тело.
По данным следствия, подозреваемый 13 декабря во время застолья поссорился со знакомым и зарезал гостя. После этого он вытащил тело на балкон, дождался, когда оно заледенеет, а потом расчленил его с помощью ножовки.
Части тела задержанный сложил в пакеты, которые стал постепенно выносить на помойку. 28 декабря на пакет с фрагментом ноги в мусорном баке наткнулась местная жительница. Она поспешила обратиться в правоохранительные органы.
Выйти на злоумышленника удалось благодаря тому, что он не заметил, что на одном из пакетов, который ранее использовался для посылки, был написан номер его мобильного телефона. Во время осмотра квартиры на балконе были обнаружены мешки и пакеты с недостающими частями человеческого тела, сообщили в управлении СК по Бурятии.
Части тела задержанный сложил в пакеты, которые стал постепенно выносить на помойку. 28 декабря на пакет с фрагментом ноги в мусорном баке наткнулась местная жительница. Она поспешила обратиться в правоохранительные органы.
Выйти на злоумышленника удалось благодаря тому, что он не заметил, что на одном из пакетов, который ранее использовался для посылки, был написан номер его мобильного телефона. Во время осмотра квартиры на балконе были обнаружены мешки и пакеты с недостающими частями человеческого тела, сообщили в управлении СК по Бурятии.
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