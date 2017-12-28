Страницу Кадырова в Facebook занял агрегатор авиабилетов

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook, удаленный 23 декабря, заняла страница, которая связана с поисковиком авиабилетов UAN.
Новая страница называется «Ваше путешествие — наша забота». По всей видимости, авторы страницы смогли занять адрес facebook.com/rkadyrov95/, который ранее принадлежал Кадырову и до сих пор указан на сайте главы Чечни.
Страницу о путешествиях начали вести на следующий день после блокировки аккаунта Кадырова, первый пост был посвящен рекламе авиабилетов из Грозного в Берлин.
Ранее, в субботу, 23 декабря, страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны в связи с введением правительством США санкций в отношении него. Чеченский лидер сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через другие соцсети. Также глава республики зарегистрировался в чеченской социальной сети Mylistory. Вслед за Кадыровым свои страницы в новом приложении создали более 30 тысяч человек.
Страницу о путешествиях начали вести на следующий день после блокировки аккаунта Кадырова, первый пост был посвящен рекламе авиабилетов из Грозного в Берлин.
Ранее, в субботу, 23 декабря, страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны в связи с введением правительством США санкций в отношении него. Чеченский лидер сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через другие соцсети. Также глава республики зарегистрировался в чеченской социальной сети Mylistory. Вслед за Кадыровым свои страницы в новом приложении создали более 30 тысяч человек.
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