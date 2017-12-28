Жительницу Серпухова с отрубленными руками выписывают из больницы

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  • Фото: up50.ru
Жительницу Серпухова с отрубленными руками выписывают из больницы

Жительницу Серпухова с отрубленными руками выписывают из больницы

Жительницу Серпухова с отрубленными руками выписывают из больницы
  • Фото: up50.ru

    • Врачи, лечившие 25-летнюю Маргариту Грачёву, которую изувечил муж, рассказали, что левая кисть женщины прижилась: рука функционирует.

    Врач московской клиники, где проходила лечение изувеченная ревнивым мужем жительница подмосковного Серпухова, рассказал, что после Нового года Маргарите предстоит пережить еще одну операцию по удалению спиц из прижившейся левой кисти. Первый этап лечения завершен, констатируют медики.

    Хирург: «Кисть удалось успешно приживить, можно так сказать. Она выписывается на амбулаторное лечение по месту жительства, встречать Новый год».

    Также в клинике отмечают, что вместо второй кисти Маргарите потребуется протез.

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    25-летней Маргарите Грачёвой провели уникальную операцию — пришили одну из кистей, собрав ее буквально по фрагментам. И сейчас врачи делают положительные прогнозы — женщина уже может шевелить пальцами.

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    Чудовищный случай истязания супругом жены и матери двоих детей Маргариты произошел в начале декабря. Дмитрий Грачёв, заподозрив супругу в измене, вывез женщину в лес, издевался над ней, а потом отрубил ей кисти обеих рук. После чего выбросил жену и мать двоих детей у крыльца больницы, пошел в полицию и сознался в содеянном. Полицейским пришлось искать одну из отрубленных конечностей на месте преступления и везти в клинику.

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    Ранее женщина не раз обращалась с жалобами на агрессивного мужа к участковому, однако тот не реагировал. Сегодня стало известно, что полицейский был уволен. Вместе с ним был снят с должности и начальник отделения полиции, а руководители межмуниципального управления привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Дмитрий Грачёв в настоящее время находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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