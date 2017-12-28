Суровый российский сталевар опустил голую руку в расплавленный металл: видео

Американскому Терминатору есть чему поучиться у российских сталеваров. Если робот в расплавленном металле растаял без остатка, русский мужчина окунает в него руку без ущерба для здоровья.

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Видео, на котором огнеупорный металлург демонстрирует свой трюк, набирает популярность в Интернете.



На кадрах видно, как мужчина разбивает ладонью поток металла несколько раз подряд. Как пишут в комментариях к видеоролику, суровый сталевар работает на заводе в Челябинской области.