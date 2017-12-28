Деды Морозы спустились с крыши детской больницы и поздравили маленьких пациентов

С крыши столичной Морозовской больницы 30 Дедов Морозов сегодня эффектно спустились при помощи альпинистского снаряжения. По пути они заглядывали в окна, чтобы порадовать детей, которые встречают праздник в больничных палатах.

В такого Деда Мороза поверит кто угодно. Организовала уже ставший традиционным десант группа компаний «Ташир».



Андрей Оханский, Дед Мороз: «Компания „Ташир“ проводит не первый год эту акцию. Я лично не первый год в ней участвую. Мне и моим ребятам нравятся радостные лица детей. Вы видите, какая у них радость, какие они счастливые и довольные. И нам позитив!»



Группа «Ташир» занимается строительством и управлением недвижимостью. И новый современный корпус Морозовской больницы построила тоже она.