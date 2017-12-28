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Венесуэла обеспечит собственную криптовалюту нефтью

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Венесуэла обеспечит собственную криптовалюту нефтью

Венесуэла обеспечит собственную криптовалюту нефтью

    Президент Венесуэлы рассказал, как будет устроена новая криптовалюта, которую он собирается запустить для выхода из кризиса.

    Когда Николас Мадуро впервые заговорил о криптовалюте, это многие восприняли как шутку, но сам глава государства был серьезен. Придуманная им криптовалюта под названием Petro будет обеспечена нефтью, которой у Венесуэлы больше всех в мире.

    Стоимость новой венесуэльской криптовалюты будет поддерживать черное золото с месторождение Аякучо в районе реки Ориноко. Об этом Мадуро объявил сегодня. Запасы здесь достигают 5 миллиардов баррелей, каждый добытый баррель будет равен одному Petro.

    Введение криптовалюты для Венесуэлы — не прихоть. Обычные наличные деньги в стране почти закончились, люди выстраиваются перед банкоматами в огромные очереди, но те выдают максимум 10 тысяч боливаров в день, этого хватит на несколько чашек кофе.

    Из-за политики жесткого валютного контроля последних 15 лет и инфляции, которая в следующем году может перевалить за 2000%, национальная валюта практически обесценилась. Венесуэльцы в надежде на чудо делают из купюр денежные деревья.

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