Венесуэла обеспечит собственную криптовалюту нефтью

Президент Венесуэлы рассказал, как будет устроена новая криптовалюта, которую он собирается запустить для выхода из кризиса.
Когда Николас Мадуро впервые заговорил о криптовалюте, это многие восприняли как шутку, но сам глава государства был серьезен. Придуманная им криптовалюта под названием Petro будет обеспечена нефтью, которой у Венесуэлы больше всех в мире.
Стоимость новой венесуэльской криптовалюты будет поддерживать черное золото с месторождение Аякучо в районе реки Ориноко. Об этом Мадуро объявил сегодня. Запасы здесь достигают 5 миллиардов баррелей, каждый добытый баррель будет равен одному Petro.
Введение криптовалюты для Венесуэлы — не прихоть. Обычные наличные деньги в стране почти закончились, люди выстраиваются перед банкоматами в огромные очереди, но те выдают максимум 10 тысяч боливаров в день, этого хватит на несколько чашек кофе.
Из-за политики жесткого валютного контроля последних 15 лет и инфляции, которая в следующем году может перевалить за 2000%, национальная валюта практически обесценилась. Венесуэльцы в надежде на чудо делают из купюр денежные деревья.
Стоимость новой венесуэльской криптовалюты будет поддерживать черное золото с месторождение Аякучо в районе реки Ориноко. Об этом Мадуро объявил сегодня. Запасы здесь достигают 5 миллиардов баррелей, каждый добытый баррель будет равен одному Petro.
Введение криптовалюты для Венесуэлы — не прихоть. Обычные наличные деньги в стране почти закончились, люди выстраиваются перед банкоматами в огромные очереди, но те выдают максимум 10 тысяч боливаров в день, этого хватит на несколько чашек кофе.
Из-за политики жесткого валютного контроля последних 15 лет и инфляции, которая в следующем году может перевалить за 2000%, национальная валюта практически обесценилась. Венесуэльцы в надежде на чудо делают из купюр денежные деревья.
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