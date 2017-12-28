Брифинг Марии Захаровой начался с появления снежинок и Деда Мороза. Дед Мороз, МИД РФ, Новый год, ПРО, торжества и праздники, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБрифинг Марии Захаровой начался с появления снежинок и Деда Мороза

Брифинг Марии Захаровой начался с появления снежинок и Деда Мороза

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Брифинг Марии Захаровой начался с появления снежинок и Деда Мороза

Брифинг Марии Захаровой начался с появления снежинок и Деда Мороза

Брифинг Марии Захаровой начался с появления снежинок и Деда Мороза

    С неожиданных кадров сегодня началась еженедельная трансляция брифинга Марии Захаровой.

    Вместо привычной картинки на экране сначала появились снежинки, после чего к трибуне официального представителя МИД России вышел Дед Мороз.

    Сразу после поздравлений на брифинге вернулись к серьезным международным вопросам. В частности, Мария Захарова отметила, что решение Японии развернуть американские комплексы ПРО негативно отразится на переговорах по мирному договору между Москвой и Токио.

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