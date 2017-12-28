Экс-директору «Меньшевика» предъявили обвинение в убийстве

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<nobr>Экс-директору</nobr> «Меньшевика» предъявили обвинение в убийстве

Экс-директору «Меньшевика» предъявили обвинение в убийстве

<nobr>Экс-директору</nobr> «Меньшевика» предъявили обвинение в убийстве

Бывшему директору кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который накануне устроил стрельбу на предприятии, предъявили обвинение в убийстве.

Следователи предъявили обвинение в убийстве экс-директору московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, передает ТАСС. В среду Аверьянов устроил стрельбу на предприятии и убил одного охранника.

Напомним, Аверьянов сумел скрыться с места преступления, его нашли только несколько часов назад в 45 км от фабрики — на улице Правды. При задержании он не оказал сопротивления, но на допросе заявил, что стрелял в целях самообороны. Свою вину Аверьянов не признает.

смотретьСтрелок с «Меньшевика» заявил, что планировал сам сдаться полиции
Стрелок с «Меньшевика» заявил, что планировал сам сдаться полиции
Ранее юристы Аверьянова рассказали НТВ, что пришедшие к Аверьянову люди открыли огонь первыми. На месте происшествия следователи обнаружили 6 гильз от охотничьего карабина Аверьянова и 15 гильз от пистолета. Откуда взялись пистолетные гильзы, предстоит выяснить. Возможно, оппоненты Аверьянова действительно были вооружены.

По словам Аверьянова, конфликт произошел после того, как у него отобрали и намеренно разорили кондитерскую фабрику. Известно, что 18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление о банкротстве «Меньшевика». Известно, что еще в 2013 году Аверьянов взял в долг около 70 млн рублей у крупной фирмы-инвестора, но вовремя расплатиться по счетам не смог, однако убедил кредиторов заключить мировое соглашение, по которому он оставил в залог два здания фабрики. А когда он так и не расплатился, на фабрику нагрянули приставы с новыми владельцами. Там их и встретил вооруженный Аверьянов.

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