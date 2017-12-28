Минфин предложил ввести налог на добычу криптовалюты

В Центробанке заявили, что не намерены давать криптовалюте статус платежного средства.
Минфин предложил считать добычу криптовалюты предпринимательской деятельностью и ввести на нее соответствующий налог.
Добычу криптовалют следует облагать налогом как предпринимательскую деятельность. Такое предложение высказал в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании общественного совета ведомства. На заседании был представлен законопроект о регулировании цифровых финансовых технологий, передает ТАСС.
Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ: «Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели либо юридические лица».
Моисеев добавил, что в законопроекте порядок налогообложения не указан, так что налоги должны взиматься в соответствии с действующим законодательством.
Ранее на этом же заседании первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не намерен давать криптовалюте статус расчетного или платежного средства.
Правовой статус криптовалюты сейчас широко обсуждают власти многих стран. Так, Белоруссия уже стала первой страной в СНГ, которая легализовала добычу и обмен виртуальных денег.
Госдума РФ планирует обсудить статус криптовалют в России до конца недели. Во вторник в Госдуме прошла первая всемирная встреча майнеров — специалистов, которые занимаются добычей криптовалюты.
Отметим, что после выхода на официальные торги курс биткоина, самой популярной криптовалюты, стал стремительно снижаться. Эксперты объясняют снижение недоверием трейдеров к биткоину после того, как его курс достиг абсолютного рекорда в 20 тысяч долларов.
Добычу криптовалют следует облагать налогом как предпринимательскую деятельность. Такое предложение высказал в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании общественного совета ведомства. На заседании был представлен законопроект о регулировании цифровых финансовых технологий, передает ТАСС.
Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ: «Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели либо юридические лица».
Моисеев добавил, что в законопроекте порядок налогообложения не указан, так что налоги должны взиматься в соответствии с действующим законодательством.
Ранее на этом же заседании первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не намерен давать криптовалюте статус расчетного или платежного средства.
Правовой статус криптовалюты сейчас широко обсуждают власти многих стран. Так, Белоруссия уже стала первой страной в СНГ, которая легализовала добычу и обмен виртуальных денег.
Госдума РФ планирует обсудить статус криптовалют в России до конца недели. Во вторник в Госдуме прошла первая всемирная встреча майнеров — специалистов, которые занимаются добычей криптовалюты.
Отметим, что после выхода на официальные торги курс биткоина, самой популярной криптовалюты, стал стремительно снижаться. Эксперты объясняют снижение недоверием трейдеров к биткоину после того, как его курс достиг абсолютного рекорда в 20 тысяч долларов.
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