Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    ЦИК: о желании принять участие в выборах заявили более 50 человек

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    ЦИК: о желании принять участие в выборах заявили более 50 человек

    ЦИК: о желании принять участие в выборах заявили более 50 человек

    ЦИК: о желании принять участие в выборах заявили более 50 человек
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о регистрации желающих принять участие в президентских выборах.

    По словам Памфиловой, всего на данный момент поступило 51 уведомление, в том числе от 30 самовыдвиженцев и от 21 партии.

    Шесть кандидатов от партий уже прошли процедуру выдвижения, а пятеро — открыли счета. Глава ЦИК отметила, что все они имеют право вести агитацию. В ближайшие дни ЦИК намерен рассмотреть документы еще от семи партий.

    Что же касается самовыдвиженцев, то документы подали шесть человек. Трем из них отказали в регистрации. Остальные документы, по словам Памфиловой, будут рассмотрены сегодня-завтра, передает «Интерфакс».

    Глава ЦИК напомнила, что кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.

    смотретьПутин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента
    Путин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента
    Отметим, что ранее сегодня ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина, и уполномоченных по финансовым вопросам. Теперь действующий президент может начать сбор подписей для регистрации на выборах и начать предвыборную агитацию.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru