ЦИК: о желании принять участие в выборах заявили более 50 человек

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о регистрации желающих принять участие в президентских выборах.
По словам Памфиловой, всего на данный момент поступило 51 уведомление, в том числе от 30 самовыдвиженцев и от 21 партии.
Шесть кандидатов от партий уже прошли процедуру выдвижения, а пятеро — открыли счета. Глава ЦИК отметила, что все они имеют право вести агитацию. В ближайшие дни ЦИК намерен рассмотреть документы еще от семи партий.
Что же касается самовыдвиженцев, то документы подали шесть человек. Трем из них отказали в регистрации. Остальные документы, по словам Памфиловой, будут рассмотрены сегодня-завтра, передает «Интерфакс».
Глава ЦИК напомнила, что кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.
Отметим, что ранее сегодня ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина, и уполномоченных по финансовым вопросам. Теперь действующий президент может начать сбор подписей для регистрации на выборах и начать предвыборную агитацию.
Шесть кандидатов от партий уже прошли процедуру выдвижения, а пятеро — открыли счета. Глава ЦИК отметила, что все они имеют право вести агитацию. В ближайшие дни ЦИК намерен рассмотреть документы еще от семи партий.
Что же касается самовыдвиженцев, то документы подали шесть человек. Трем из них отказали в регистрации. Остальные документы, по словам Памфиловой, будут рассмотрены сегодня-завтра, передает «Интерфакс».
Глава ЦИК напомнила, что кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.
Отметим, что ранее сегодня ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина, и уполномоченных по финансовым вопросам. Теперь действующий президент может начать сбор подписей для регистрации на выборах и начать предвыборную агитацию.
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