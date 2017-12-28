«Супер Новый год» на НТВ: юные артисты приготовили к празднику яркие номера

До Нового года остались считаные дни, телеканал НТВ полным ходом готовится к праздничному огоньку. Главными звездами шоу станут участники проекта «Ты супер! Танцы». На сцене они встретятся с финалистами вокального конкурса «Ты супер!»
Не просто так в этом году праздничное шоу на НТВ называется «Супер Новый год», ведь в нем участвуют самые яркие конкурсанты проектов «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы». Юные артисты собрались на репетицию праздничной ночи.
Наталья Ефименко, педагог по вокалу проекта «Ты супер!»: «Это „Супер Новый год“, это финал уже, подведение итогов. „Супер Новый год“ самый лучший, потому что мы — супер!»
Участникам предстояло подготовить самые крутые зажигательные танцевальные номера и всем вместе спеть специально написанную для новогоднего шоу песню. Здесь все непросто, ведь одно дело, когда ты отвечаешь только за свой номер и доводишь его до совершенства, и совсем другое, когда всем сразу необходимо превратится в гармоничный коллектив.
Сначала распеваются девчонки, а затем мальчики, только после этого сводят в номере певцов и танцоров. Как передает корреспондент Анастасия Пак, юные участники во время новогодней ночи на НТВ загадают желания и для себя. В любом возрасте хочется верить в Деда Мороза, который может исполнить их мечты.
Влад Карабанов, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Хочу перевестись в Москву, на хореографа. Пока что не очень получается».
Елизавета Ащеулова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мечта моя — это, наверное, побывать в детском лагере. Я никогда там не была, всегда проводила время на сборах по танцам. Я с 6 лет езжу на сборы по танцам и никогда не была в детских лагерях. И до 18 лет мне осталось 2 года. Я бы очень хотела побывать в лагере».
Недаром говорят, что мечты сбываются. Убедиться в этом можно в новогоднюю ночь на НТВ, эфир начнется 31 декабря в 22:00.
Наталья Ефименко, педагог по вокалу проекта «Ты супер!»: «Это „Супер Новый год“, это финал уже, подведение итогов. „Супер Новый год“ самый лучший, потому что мы — супер!»
Участникам предстояло подготовить самые крутые зажигательные танцевальные номера и всем вместе спеть специально написанную для новогоднего шоу песню. Здесь все непросто, ведь одно дело, когда ты отвечаешь только за свой номер и доводишь его до совершенства, и совсем другое, когда всем сразу необходимо превратится в гармоничный коллектив.
Сначала распеваются девчонки, а затем мальчики, только после этого сводят в номере певцов и танцоров. Как передает корреспондент Анастасия Пак, юные участники во время новогодней ночи на НТВ загадают желания и для себя. В любом возрасте хочется верить в Деда Мороза, который может исполнить их мечты.
Влад Карабанов, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Хочу перевестись в Москву, на хореографа. Пока что не очень получается».
Елизавета Ащеулова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мечта моя — это, наверное, побывать в детском лагере. Я никогда там не была, всегда проводила время на сборах по танцам. Я с 6 лет езжу на сборы по танцам и никогда не была в детских лагерях. И до 18 лет мне осталось 2 года. Я бы очень хотела побывать в лагере».
Недаром говорят, что мечты сбываются. Убедиться в этом можно в новогоднюю ночь на НТВ, эфир начнется 31 декабря в 22:00.
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