Instagram разозлил пользователей введением новой функции

Why does @instagram insist on showing me photos of «recommended» people on my feed? I don’t care. I wanna see pictures from people I actually follow, and chronologically at that!! Get tf outta here with recommended pages. — georgia 🔮 (@gamor11) 27 декабря 2017 г.

All the posts in my @instagram timeline this morning are more than 3 days old. But sure let’s add a ‘recommended for you’ section. Social media algorithms are getting worse by the minute. — Swiss Danish Guy 👾 (@swissdanishguy) 28 декабря 2017 г.

По задумке разработчиков, теперь в ленте будут отображаться записи, понравившиеся пользователям, на которых подписан владелец аккаунта. При этом отличаться такой контент будет только по специальной маркировке.И хотя рекомендуемые записи можно временно скрыть, ряд пользователей уже выразили возмущение нововведением и потребовали отменить его и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.: «Почему Instagram настаивает на том, чтобы показывать мне рекомендованные записи? Мне это не нужно. Я хочу видеть фотографии людей, на которых я подписалась, причем в хронологическом порядке!»Другие пожаловались на то, что контент, который теперь стал появляться в ленте, их раздражает. Многие отметили, что из-за постоянных обновлений и включения новых функций алгоритмы соцсетей стали хуже.: «Все публикации, которые высветились в моей ленте этим утром, были сделаны как минимум три дня назад. Но, конечно же, давайте добавим еще и функцию „рекомендуемое“. Алгоритмы соцсетей становятся хуже с каждой минутой».