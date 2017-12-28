Instagram разозлил пользователей введением новой функции

комментировать
  • Фото: instagram.com
Instagram разозлил пользователей введением новой функции

Instagram разозлил пользователей введением новой функции

Instagram разозлил пользователей введением новой функции
  • Фото: instagram.com

    • Пользователи Instagram раскритиковали приложение после введения новой функции, благодаря которой сервис показывает рекомендованные записи в основной ленте.

    По задумке разработчиков, теперь в ленте будут отображаться записи, понравившиеся пользователям, на которых подписан владелец аккаунта. При этом отличаться такой контент будет только по специальной маркировке.

    И хотя рекомендуемые записи можно временно скрыть, ряд пользователей уже выразили возмущение нововведением и потребовали отменить его и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.

    Georgia: «Почему Instagram настаивает на том, чтобы показывать мне рекомендованные записи? Мне это не нужно. Я хочу видеть фотографии людей, на которых я подписалась, причем в хронологическом порядке!»




    Другие пожаловались на то, что контент, который теперь стал появляться в ленте, их раздражает. Многие отметили, что из-за постоянных обновлений и включения новых функций алгоритмы соцсетей стали хуже.

    Swiss Danish Guy: «Все публикации, которые высветились в моей ленте этим утром, были сделаны как минимум три дня назад. Но, конечно же, давайте добавим еще и функцию „рекомендуемое“. Алгоритмы соцсетей становятся хуже с каждой минутой».





    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru