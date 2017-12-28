Instagram разозлил пользователей введением новой функции

Пользователи Instagram раскритиковали приложение после введения новой функции, благодаря которой сервис показывает рекомендованные записи в основной ленте.
По задумке разработчиков, теперь в ленте будут отображаться записи, понравившиеся пользователям, на которых подписан владелец аккаунта. При этом отличаться такой контент будет только по специальной маркировке.
И хотя рекомендуемые записи можно временно скрыть, ряд пользователей уже выразили возмущение нововведением и потребовали отменить его и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.
Georgia: «Почему Instagram настаивает на том, чтобы показывать мне рекомендованные записи? Мне это не нужно. Я хочу видеть фотографии людей, на которых я подписалась, причем в хронологическом порядке!»
Другие пожаловались на то, что контент, который теперь стал появляться в ленте, их раздражает. Многие отметили, что из-за постоянных обновлений и включения новых функций алгоритмы соцсетей стали хуже.
Swiss Danish Guy: «Все публикации, которые высветились в моей ленте этим утром, были сделаны как минимум три дня назад. Но, конечно же, давайте добавим еще и функцию „рекомендуемое“. Алгоритмы соцсетей становятся хуже с каждой минутой».
И хотя рекомендуемые записи можно временно скрыть, ряд пользователей уже выразили возмущение нововведением и потребовали отменить его и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.
Georgia: «Почему Instagram настаивает на том, чтобы показывать мне рекомендованные записи? Мне это не нужно. Я хочу видеть фотографии людей, на которых я подписалась, причем в хронологическом порядке!»
Why does @instagram insist on showing me photos of «recommended» people on my feed? I don’t care. I wanna see pictures from people I actually follow, and chronologically at that!! Get tf outta here with recommended pages.— georgia 🔮 (@gamor11) 27 декабря 2017 г.
Другие пожаловались на то, что контент, который теперь стал появляться в ленте, их раздражает. Многие отметили, что из-за постоянных обновлений и включения новых функций алгоритмы соцсетей стали хуже.
Swiss Danish Guy: «Все публикации, которые высветились в моей ленте этим утром, были сделаны как минимум три дня назад. Но, конечно же, давайте добавим еще и функцию „рекомендуемое“. Алгоритмы соцсетей становятся хуже с каждой минутой».
All the posts in my @instagram timeline this morning are more than 3 days old. But sure let’s add a ‘recommended for you’ section. Social media algorithms are getting worse by the minute.— Swiss Danish Guy 👾 (@swissdanishguy) 28 декабря 2017 г.
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