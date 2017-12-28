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    Житель Подмосковья обстрелял рабочих из-за упавшего на дом дерева

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    Житель Подмосковья обстрелял рабочих из-за упавшего на дом дерева

    Житель Подмосковья обстрелял рабочих <nobr>из-за</nobr> упавшего на дом дерева

    Житель подмосковных Химок открыл огонь из ружья по пильщикам деревьев.

    Инцидент произошел во 2-м Чапаевском переулке. Мужчина разозлился из-за того, что на его дом упало дерево, которое спилили рабочие.

    Как сообщает ТАСС, в результате ЧП никто не пострадал.

    Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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