В России провели испытания «плаща-невидимки» для полиции и военных

Предварительные испытания разработанного в РФ мембранного
«плаща-невидимки» в интересах силовых ведомств прошли успешно, заявили в Фонде перспективных исследований.
Экспериментальные образцы «плаща-невидимки» прошли этап предварительных испытаний. Сейчас разработку в опытном режиме внедрили в обмундирование патрульно-постовой службы МВД России. Об этом РИА Новости рассказал глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.
Ранее Григорьев отмечал, что российские ученые разработали превосходящую зарубежные аналоги мембрану, которая защищает человека от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, а также снижает заметность человека. Испытывали такие плащи сотрудники Минобороны и МВД. В ФПИ отмечают, что продукт готов к производству.
Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований: «Созданы уникальные фильтрующие материалы, которые превосходят мировые аналоги. Новая технология позволила создать комплекс „дышащих“ материалов для обмундирования с наивысшей водоупорностью при одновременной способности пропускать пар».
В фонде считают, что такая мембранная ткань поможет не только военным и спецслужбам, но и спортсменам, а также полярникам, нефтяникам и другим специалистам, которые работают в экстремальных условиях.
Ранее об изобретении «плаща-невидимки» заявляли сингапурские, американские и японские ученые.
Ранее Григорьев отмечал, что российские ученые разработали превосходящую зарубежные аналоги мембрану, которая защищает человека от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, а также снижает заметность человека. Испытывали такие плащи сотрудники Минобороны и МВД. В ФПИ отмечают, что продукт готов к производству.
Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований: «Созданы уникальные фильтрующие материалы, которые превосходят мировые аналоги. Новая технология позволила создать комплекс „дышащих“ материалов для обмундирования с наивысшей водоупорностью при одновременной способности пропускать пар».
В фонде считают, что такая мембранная ткань поможет не только военным и спецслужбам, но и спортсменам, а также полярникам, нефтяникам и другим специалистам, которые работают в экстремальных условиях.
Ранее об изобретении «плаща-невидимки» заявляли сингапурские, американские и японские ученые.
Комментарии