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    Московский суд защитил двух мальчиков от матери-язычницы из «Круга ящера». дети и подростки, секты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковский суд защитил двух мальчиков от матери-язычницы из «Круга ящера»

    Московский суд защитил двух мальчиков от матери-язычницы из «Круга ящера»

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    Московский суд защитил двух мальчиков от <nobr>матери-язычницы</nobr> из «Круга ящера»

    Московский суд защитил двух мальчиков от матери-язычницы из «Круга ящера»

    Московский суд защитил двух мальчиков от <nobr>матери-язычницы</nobr> из «Круга ящера»

      Суд решил судьбу несовершеннолетних братьев, которые оказались вовлечены в инфернальный скандал по вине родителей. Столичный бизнесмен попросил оградить от воспитания детей жену из-за ее увлечений — якобы она поклоняется языческой богине смерти и может навредить малышам.

      О том, что жене и матери своих детей он не может больше доверять, Алексей понял год назад. Говорит, что все началось со странностей в поведении Натальи. Она отдалилась от семьи, начала посещать закрытые собрания, читать странную литературу. Последней каплей стали откровения детей о том, что мама привела домой человека, которого те якобы должны были называть не иначе, как Ночной Филин. Алексей в это время был в командировке. Вернувшись понял: вразумить супругу будет трудно. Наталья, как выяснилось, вступила в неоязыческую организацию, поклоняется некоей богине и даже детей вовлекает в колдовские ритуалы. Впрочем, сама женщина уверяла — слухи о ее тяге к черной магии сильно преувеличены.

      Но суд детально изучил все материалы, заключения психологов, которые подтвердили, что психика мальчиков расшатана, еще раз просмотрел любительские записи из архива самой Натальи. На кадрах — собрание участников псевдорелигиозной общины «Круг ящера». В числе тех, кто в Битцевском парке прыгает через костер, пьет зелье из деревянной чаши и произносит какие-то заклинания, оказалась Наталья. В том числе и поэтому суд сегодня решил, что безопаснее и комфортнее 13-летнему Серёже и 6-летнему Диме будет с отцом.

      Родительских прав Наталью не лишили. Тем не менее ее обязали платить алименты детям каждый месяц, а видеться с ними разрешили хоть каждый день, в любое время.

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